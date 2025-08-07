巨人が７日のヤクルト戦（東京ドーム）に２―３で敗れ連勝が３でストップ。田中将大投手（３６）は６回途中２失点（自責１）と粘投も日米通算１９９勝目はお預けとなった。先発の田中将は３回まで三者凡退に抑える好発進を見せると、３回の攻撃では先頭打者として左中間への二塁打を放ち、その後の泉口の先制打へのきっかけを作り出した。先制直後の４回には二死から２者連続四球を与えてピンチを招くと、オスナに同点適時打