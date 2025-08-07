東北学院「悲運のエース」が語るあの夏（後編）2021年８月17日、ショッキングなニュースが駆け巡った。東北学院（宮城）の出場辞退。優勝候補の愛工大名電（愛知）を破り、東北学院は松商学園（長野）との２回戦を戦うはずだった。辞退理由は、新型コロナウイルスの陽性反応が出た選手（１選手）の特定を防ぐという内容。松商学園は不戦勝となり、３回戦に進んでいる。東北学院としては、当該選手をベンチから外して試合に出