中森明菜の1980年代のNHK番組歌唱映像を、4Kデジタルリマスターで配信する「中森明菜 Best Performance on NHK」。第3回目の配信となる2025年5月1日(木)午前0時から、中森明菜デビュー43周年を祝し、NHK紅白歌合戦でのパフォーマンスをYouTubeプレミア公開にて一挙公開されることが決定した。1983年の記念すべき初出場の「禁区」から、1988年「I MISSED "THE SHOCK"」までの全6曲の貴重映像を楽しめる。また、「NHK紅白歌合戦ス