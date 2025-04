中森明菜の1980年代のNHK番組歌唱映像を、4Kデジタルリマスターで配信する「中森明菜 Best Performance on NHK」。第3回目の配信となる2025年5月1日(木)午前0時から、中森明菜デビュー43周年を祝し、NHK紅白歌合戦でのパフォーマンスをYouTubeプレミア公開にて一挙公開されることが決定した。1983年の記念すべき初出場の「禁区」から、1988年「I MISSED "THE SHOCK"」までの全6曲の貴重映像を楽しめる。

また、「NHK紅白歌合戦スペシャル」の予告編映像も公開開始されている。<中森明菜「NHK紅白歌合戦スペシャル」楽曲ラインナップ>1. 禁区(1983/12/31放送 第34回NHK紅白歌合戦)2. 十戒(1984)(1984/12/31放送 第35回NHK紅白歌合戦)3. ミ・アモーレ[Meu amor e…](1985/12/31放送 第36回NHK紅白歌合戦)4. DESIRE-情熱-(1986/12/31放送 第37回NHK紅白歌合戦)5. 難破船(1987/12/31放送 第38回NHK紅白歌合戦)6. I MISSED "THE SHOCK"(1988/12/31放送 第39回NHK紅白歌合戦)中森明菜配信情報「中森明菜 Best Performance on NHK」配信開始:2025年4月1日から月2回(毎月1日&15日)合計24回に分けて、全100曲以上を順次配信「中森明菜 Best Performance on NHK」 YouTube再生リスト:中森明菜公式サイト:https://akinanakamoriofficial.com/