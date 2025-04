by Gage Skidmore海外ニュースメディア・WIREDが、イーロン・マスク氏の率いる政府効率化部門(DOGE)がアメリカ社会保障局(SSA)のコンピューターシステムを、数ヶ月という短期間でCOBOLからJavaなどへ移行しようと報じています。ソーシャルニュースサイトのHacker Newsで、この移行計画を危険視する声が挙がっています。Doge Plans to Rebuild SSA Codebase in Months | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=43505659S