株式会社ジャパンホビーツールは、キヤノンのフルサイズミラーレスカメラ「EOS R5 Mark II」用となるイージーカバーを3月14日（金）に発売した。価格は6,050円。 「EOS R5 Mark II」は、「EOS R5」の後継モデルとして2024年8月30日（金）に発売。有効約4,500万画素のCMOSセンサーを採用し、フラッグシップモデル「EOS R1」と同じく新開発のエンジンシステム「Accelerated Capture」