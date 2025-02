アフリカ中部のコンゴ民主共和国の2か所で原因不明の病気が流行し、数週間で50人以上が死亡しました。WHOが調査を進めています。ロイター通信によりますと、WHO=世界保健機関は25日、コンゴ民主共和国の北西部で原因不明の病気が流行し、ここ数週間で50人以上が死亡したと発表しました。別々の村で2つの病気の流行が確認され、今月16日現在で431人が感染し、53人が死亡したということです。WHO報道官は25日、「今回の流行は数日間