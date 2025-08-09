ニューカッスルを率いるエディ・ハウ監督は、去就問題に揺れるスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクについて言及した。9日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。ニューカッスルのエースであるイサクは、今夏の移籍市場でリヴァプールへの移籍の浮上。イサク自身もリヴァプール移籍を希望しているとも噂され、その将来には大きな注目を集めている。そんなイサクは太ももの負傷により、