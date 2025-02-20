Hey! Say! JUMPの山田涼介が自身のInstagramを更新。雪景色の中に佇む姿が美しすぎると話題を集めている。 【写真】マフラー×ロングコートで雪景色に佇む山田涼介他 投稿に添えた雪と月の絵文字、そして「#snowmoon」というタグから、この写真は、2月19日に配信リリースされたRyosuke Yamada（山田涼介）の新曲「snow moon」のMV撮影場所でのオフショットと思われる。先日、山田の公式TikTokでは、雪と遊ぶ