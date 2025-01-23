毎年ハイレベルな高校年代のチームが集うことで知られる「J-VILLAGE CUP U-18」。7回目を迎える今年は福島県のJヴィレッジで3月14日（金）から17日（月）にかけて開催される。今大会に出場する20チームは以下の通り決まった。U-18日本代表U-17日本高校選抜クロスファイア・プレミア・サッカークラブ（アメリカ）旭川実業高校尚志高校鹿島アントラーズユース前橋育英高校RB大宮アルディージャU18昌平高校湘南ベルマーレU-18横浜FCユ