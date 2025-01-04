女優の伊藤沙莉（30歳）が1月4日、自身のX（Twitter）を更新。ラジオでの報告に続き、結婚を報告した。伊藤はこの日、「おはようございます！発表しました！whwuwhei」とした上で、「たった数日の話ですが 私たちの結婚のことは 私たちの人生のことなので 自ら報告したかったということでした！」と結婚を報告。そして「特に何が変わったとかあまり感じませんが 今後とも宜しくお願い致します」とつづった。