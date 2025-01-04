女優の上白石萌音（26歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「みんなのベスト紅白生放送！お正月スペシャル」（NHK）に出演。大泉洋が朝起きる時に聴いている曲を聞いて「私もやろう、明日から」と語った。大泉洋と上白石萌音、桑子真帆アナの3名に、「第75回NHK紅白歌合戦」の司会を担当した橋本環奈と有吉弘行がゲスト出演。2013年に、福島が舞台だった大河ドラマ「八重の桜」で主演を務めた綾瀬はるかが、涙を流しながら