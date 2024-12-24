ジュビロ磐田とキットサプライヤーのAdmiral（豊通ファッションエクスプレス（株））は20日、2025シーズンの明治安田J2リーグで着用する新ユニフォームを発表した。チームはJ1復帰年となった2024シーズンを18位で終え、1年でのJ2降格が決定。2025シーズンはこのユニフォームでJ1返り咲きを目指すことになる。Jubilo Iwata 2025 Admiral Kit||◤ 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐔𝐧𝐢𝐟&#