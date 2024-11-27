２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円８９銭前後と前日の午後５時時点に比べて１円１５銭程度のドル安・円高となっている。 ２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円０８銭前後と前日に比べて１円１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。トランプ次期米大統領が追加関税を表明したことを受け、世界景気の悪化懸念から一時１５２円９９銭まで