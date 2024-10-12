NTTドコモは、「ポイント交換でdポイント最大15％増量キャンペーン」を11月1日から2025年1月5日まで実施する。事前エントリーは既に受け付けている。●今冬のキャンペーンはもれなく10％増量＋抽選で5％増量が当たる！キャンペーンページでエントリーの上、期間中にキャンペーン対象企業の公式サイト・アプリなどから対象企業のポイント（他社ポイント）をdポイントに交換すると、交換が完了したポイントの10％相当をdポイント