【くらやみ遊園地 旧校舎の怪（The monster in the old school） 旧校舎の怪（The monster in the old school）】 9月13日 リリース予定 タイトーは、Epic Gamesのシューティングゲーム「Fortnite」にて、UEFN（Unreal Editor for Fortnite）を活用した「くらやみ遊園地」のホラーマップ「くらやみ遊園地 旧校舎の怪（The monster in the old school）