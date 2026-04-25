年収の壁を意識して働いていると、周囲から「扶養を外れた方が得になるのに」と言われた経験のある人もいるかもしれません。実際、扶養を外れると社会保険料は引かれるものの、さまざまなメリットがあります。 今回は、年収の壁を超える場合にいくら稼ぐと得になるのか、また社会保険に加入するメリットなどについてご紹介します。 いくら稼ぐと扶養内よりもお得になる？ 年収の壁を超えたことで発生する社会保険