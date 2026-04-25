◇パ・リーグソフトバンク―ロッテ（2026年4月25日リブワーク藤崎台）熊本県のPRキャラクター「くまモン」が25日、熊本市内で行われたソフトバンク―ロッテ戦で始球式に登場した。ソフトバンクナインが各守備位置に散らばった後、九州を元気 にする活動「ファイト！九州プロジェクト」の特別ユニホームに袖を通したくまモンがマウンドに登場。マウンドから助走をつけ、短い手を目いっぱい使って豪快にボールを投げると、