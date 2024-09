【くらやみ遊園地 旧校舎の怪(The monster in the old school) 旧校舎の怪(The monster in the old school)】9月13日 リリース予定

タイトーは、Epic Gamesのシューティングゲーム「Fortnite」にて、UEFN(Unreal Editor for Fortnite)を活用した「くらやみ遊園地」のホラーマップ「くらやみ遊園地 旧校舎の怪(The monster in the old school)」を9月13日に新作としてリリースする。

タイトーがプロデュースする「くらやみ遊園地」はホラーをテーマにした脱出・謎解きゲームを遊べる施設。2021年の福岡・天神店を皮切りに、東京・新宿、愛知・名古屋大須、広島・広島本通、北海道・札幌狸小路の主要都市5箇所で展開している。

今回メタバース展開の第1弾として「Fortnite」内に専用マップを製作し、「くらやみ遊園地」の世界をオンラインでも提供。本作はリアルの「くらやみ遊園地」で稼働中の「旧校舎の花子さん」とシーンや物語が連動しており、リアルとオンラインの両方を遊ぶことでより深く物語の真相を知ることができる。

ゲームマップは、XR技術で実績を持つDELTAPLUSが製作。ゲーム内の謎企画は、ドラマチック謎解きゲームを制作するよだかのレコード(stamps)が製作を担当している。産学連携の一環としてゲーム内に登場するキャラクターの一部を札幌デザイン&テクノロジー専門学校の学生が製作している。

「くらやみ遊園地 旧校舎の怪(The monster in the old school)」概要

廃学校を舞台にしたホラー謎解きゲーム! 突然現われる謎の老人(キラー)

【「くらやみ遊園地 旧校舎の怪(The monster in the old school)」PV】

プレーヤーは閉じ込められた学校から脱出するために謎を解きながら学校中を廻り、ゲームが進行していくと怪奇現象の真相が明らかになっていく。ゲーム中にはキラー(老人)が登場。プレーヤーはキラーに捕まらないように逃げながらゲームを進めていく。

【物語】

ある村には地元の人も近づかない廃校があった。

その校舎は取り壊されず当時のまま手付かずの状態で残っており、“丑三つ時”に校舎内にいると、二度と出ることができないという。

僕たちは怖いもの見たさでその学校に行くことにした。

直前になり急に恐怖と不安が襲ってきた。しかしここまできたのだから入らないわけにはいかない。

校舎に入りまっすぐな廊下を進んだその時!!

突然玄関が閉まり僕たちは学校の中に閉じ込められてしまった!

マップ名:くらやみ遊園地 旧校舎の怪 The monster in the old school

マップコード:7555-0516-8958 ※検索バーに「旧校舎の怪」と入力しても表示される。

公開日:9月13日

プレイ料金:無料

プレイ人数:1~4 名 ※最大 4 名でのマルチプレイが可能

対応プラットフォーム:Nintendo Switch、PC、プレイステーション 4、プレイステーション 5、Xbox シリーズ、クラウドゲーミング

※本作品はEpic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。