9月15日に初の日本単独公演「2024 meenoi 1st Fan Concert in Tokyo」を行う、韓国ソロアーティストmeenoi(ミノイ)。そんな彼女が公演翌日、9月16日(月・祝)にタワーレコード渋谷店にて今年7月にリリースした2ndフルアルバム「This is my life」のタイトルを掲げたリリースイベントの開催を決定した。■イベント情報2ndフルアルバム「This is my life」リリースイベント<日程 / 会場 / イベント内容>9月16日(月・祝)タワー