meenoi、9月16日に渋谷タワレコにて2ndフルアルバム「This is my life」リリースイベント開催！

9月15日に初の日本単独公演「2024 meenoi 1st Fan Concert in Tokyo」を行う、韓国ソロアーティストmeenoi(ミノイ)。そんな彼女が公演翌日、9月16日(月・祝)にタワーレコード渋谷店にて今年7月にリリースした2ndフルアルバム「This is my life」のタイトルを掲げたリリースイベントの開催を決定した。

■イベント情報

2ndフルアルバム「This is my life」リリースイベント

<日程 / 会場 / イベント内容>

9月16日(月・祝)タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース

・サイン会/13:00〜予定(集合12:30)

・ツーショット撮影会/13:50〜予定(集合13:20)

・ハイタッチ/14:20〜予定(集合13:50)



<対象商品>

meenoi 2ndフルアルバム「This is my life」

価格:¥3,410(税込)



<対象店舗>

タワーレコード渋谷店



■関連サイト

リリースイベント詳細ページ