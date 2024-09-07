meenoi、9月16日に渋谷タワレコにて2ndフルアルバム「This is my life」リリースイベント開催！
9月15日に初の日本単独公演「2024 meenoi 1st Fan Concert in Tokyo」を行う、韓国ソロアーティストmeenoi（ミノイ）。
そんな彼女が公演翌日、9月16日（月・祝）にタワーレコード渋谷店にて今年7月にリリースした2ndフルアルバム「This is my life」のタイトルを掲げたリリースイベントの開催を決定した。
■イベント情報
そんな彼女が公演翌日、9月16日（月・祝）にタワーレコード渋谷店にて今年7月にリリースした2ndフルアルバム「This is my life」のタイトルを掲げたリリースイベントの開催を決定した。
■イベント情報
2ndフルアルバム「This is my life」リリースイベント
＜日程 / 会場 / イベント内容＞
9月16日（月・祝）タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
・サイン会／13:00〜予定（集合12:30）
・ツーショット撮影会／13:50〜予定（集合13:20）
・ハイタッチ／14:20〜予定（集合13:50）
＜対象商品＞
meenoi 2ndフルアルバム「This is my life」
価格：￥3,410（税込）
＜対象店舗＞
タワーレコード渋谷店
■関連サイト
リリースイベント詳細ページ