■ミツバチって素敵！■今週のフランス語【cadeau（カドー）】＝贈り物、おみやげ手紙を受け取る相手を楽しませるために描かれていた「装飾文字」という意味の言葉が語源。フランスの贈り物といえば、花、ワイン、チョコレートが一般的。作者 ムッシュー・タンのインタビューも配信中！【PROFILE】本名：Antoine Dole（アントワーヌ ドール）。フランスで累計1900万部を突破した大人気マンガ『Mortelle Adèle（毒舌アデル）』