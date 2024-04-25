実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏（５１）が２５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。メタ社が増収益に怒りの投稿をした。メタ社といえば、同社が運営するフェイスブックやインスタグラムに掲出されているなりすまし投資詐欺広告社会問題となっている。その被害額は約２８０億円とも言われている。そのメタ社の２０２４年１〜３月期決算は前年同期比２７％増の３６４億５５００万ドル）と発表された。４四半期連続で増収