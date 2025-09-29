優しいランチが人気の町屋カフェ「カナカナ」昼も夜も同じ値段で提供される「カナカナごはん」昼時は行列することも多い人気店「カナカナ」。およそ築100年の奈良町屋をリノベした空間は、テーブル席のほか畳の座敷席もあり居心地抜群。昼夜問わず、ひとつひとつ丁寧に作られた内容盛りだくさんの定食がいただけます。店内にはマトリョーシカなどロシア雑貨も置いてあり見ていて楽しくなります。ならまちの古民家カフェ「カナカナ