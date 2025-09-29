【ならまちでランチ&カフェ】町屋カフェやレトロ喫茶など、おいしい7店 ♪｜奈良
優しいランチが人気の町屋カフェ「カナカナ」
昼時は行列することも多い人気店「カナカナ」。およそ築100年の奈良町屋をリノベした空間は、テーブル席のほか畳の座敷席もあり居心地抜群。昼夜問わず、ひとつひとつ丁寧に作られた内容盛りだくさんの定食がいただけます。店内にはマトリョーシカなどロシア雑貨も置いてあり見ていて楽しくなります。
かわいいフードやスイーツにほっこり「よつばカフェ」
少しだけ足を延ばして訪れたいのは、ならまちのはずれにある「よつばカフェ」。築100年を超える古民家の懐かしい雰囲気の中でいただけるかわいらしいフードやスイーツでほっこり気分に。
店先では「軒先市場」として自家栽培の野菜や手作りおやつも販売しています。ならまち散策がてら立ち寄ってみては。
人気カフェ「くるみの木」がプロデュースする「鹿の舟・囀」
奈良を代表するカフェ・雑貨店といっても過言ではない「くるみの木」の代表・石村由起子さんがプロデュースするならまちの複合施設「鹿の舟」。その中にあるカフェ「囀（さえずり）」。自然に囲まれたナチュラルな雰囲気で、店内にはセンスのいいカトラリーや食品なども並び、くつろぎながらも感性を刺激される空間です。
お茶と向き合う豊かな時間「大和茶カフェ 茶楽茶」
「大和茶カフェ 茶楽茶（やまとちゃかふぇ さらさ）」は、奈良で栽培される“大和茶”にこだわったカフェ。目の前で丁寧にいれられるお茶は最後の一滴までうまみが感じられ、お茶の概念を覆されるはず。こだわりの甘味もぜひご一緒に。日常をひと時忘れ、ゆっくり流れる時間を堪能できます。
昭和レトロな空間がエモすぎる「喫茶52」
「近鉄奈良駅」からほど近い興福寺の南側に、“ネオクラシック”なカフェ「喫茶52（きっさふぃふてぃせかんど）」があります。重厚なカウンターとベロア張りのチェアというレトロな設えに、ゲームテーブルやジュークボックスも配置され、まるで昭和にタイムスリップしたよう。大人味のクリームソーダも絶品です！
本葛100%！ 希少なぷるぷるスイーツ「吉野葛 佐久良」
築160年以上の町屋で営む吉野本葛専門店＆甘味処。葛根から一割しか取れないという稀少な吉野本葛を100%使ったぷるっぷるで美しいくずもちやくずきりが味わえます。注文を受けてから練り始めるくずもちは、ほんのり温かく出来立てならではのもっちり感。ここでしか味わえない一品を趣のある座敷で。
■吉野葛 佐久良（よしのくず さくら）
住所：奈良県奈良市高御門町2
TEL：0742-26-3888
営業時間：10時〜17時（16時30分LO）
定休日：水・木曜
ならまち散策ならココもチェックを！
可愛すぎスイーツにキュンが止まらない「幸福スイーツ アルカイック」
ならまちエリアを東へ歩き、国道169号沿いにある「幸福スイーツ アルカイック」。伝統的な町並みから少し風景が変わったところで目に入るたたずまいは、まるで「パリのお菓子屋さん」。花や木に囲まれたピンク色の扉を開くと、アンティークな雰囲気の店内にかわいらしい鹿のスイーツが並んでいます。
センスのいい奈良土産ならココ「中川政七商店 奈良本店」
1716年に麻織物問屋として創業し、今では幅広い生活雑貨を全国展開する中川政七商店。鹿猿狐ビルヂング内の「中川政七商店 奈良本店」には、奈良本店でしか買えない商品もあるので要チェックです。2024年10月には中川政七商店が手がける観光案内所「奈良風土案内所」も開設。お買い物とともに奈良の魅力にも触れることができます。
