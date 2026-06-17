介護・看護スタッフ85名が対象｜月額1～3万円の賃上げと年2回のボーナス加算を実施

日南株式会社

沖縄県南城市を拠点に住宅型有料老人ホーム・訪問看護・訪問介護・通所介護を展開する日南株式会社（なんじょう苑グループ、代表取締役社長：新垣憲良）は、2026年の介護報酬臨時改定への対応として、処遇改善加算をIIIからIIロへ引き上げ、2026年4月より適用（給与への反映は6月より）しました。

これにより、スタッフ85名を対象に、月額1万～3万円の給与アップに加え、年2回（6月・12月）のボーナスとして1人あたり10万円以上を支給します。

さらに訪問看護部門では今回初めて加算の対象となり、医療保険上のベースアップ評価料の新規算定と合わせて、グループ全体でスタッフの処遇向上を推進します。

■2026年介護報酬臨時改定とは

政府は、深刻化する介護人材不足と物価上昇への対応として、2026年に介護報酬の臨時改定を実施しました。

今回の改定の柱となるのが「処遇改善加算」の見直しです。介護・看護職員の賃金底上げを国が財政的に後押しする仕組みで、事業者が一定の要件（職場環境の整備・キャリアパスの整備など）を満たすことで、上位の加算区分を取得でき、より高い賃上げ原資を確保できます。

また今回の改定では、従来は加算対象外だった訪問看護が初めて処遇改善加算の適用範囲に加わり、在宅医療を支えるスタッフの処遇改善が新たに可能となりました。（参考：第253回社会保障審議会介護給付費分科会（web会議）資料｜厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html)）

■なんじょう苑グループの対応

- 処遇改善加算：III から IIロへ引き上げ（2026年4月適用）- 賃上げ対象人数：85名- 月額賃上げ幅：1～3万円（2026年6月給与より反映）- ボーナス加算：1人あたり10万円以上（年2回・6月・12月）

なんじょう苑グループは、処遇改善加算をIIIからIIロへ引き上げることで、スタッフ85名を対象に、月額1万～3万円の給与アップを実施します。2026年4月適用分は、同年6月の給与から反映されます。

処遇改善加算の割合（介護報酬の請求額に対する割合）は、今回の改定で以下のように段階的に上がっています。

- 2026年3月まで ：18.2%- 2026年4月～2026年5月：22.4%- 2026年6月以降 ：26.6%

2026年3月時点と比べると、6月以降は8.4ポイント分多くの原資を受け取れることになります。

当グループは、この増えた原資を2つの形でスタッフに配分します。

１.毎月の給与に1～3万円を上乗せ

２.年2回（6月・12月）のボーナスとして1人あたり10万円以上を支給

また、今回の改定では、訪問看護が処遇改善加算の対象に初めて追加されました。なんじょう苑グループの訪問看護スタッフは、今回より介護保険上の加算に加え、医療保険上のベースアップ評価料も新たに算定されることになります。

■なんじょう苑グループ独自の処遇改善の取り組み

今回の制度改定への対応以外でも、なんじょう苑グループは独自の処遇改善に取り組んでおり、代表例として夜勤手当があります。

▶ なんじょう苑グループの夜勤手当：15,000円

業界平均が5,000～8,000円程度とされる夜勤手当（参考：日本医労連｜2024年介護施設夜勤実態調査結果(https://irouren.or.jp/research/2055bd853aa1429180703f3a0ff06549c1ef1ec2.pdf)）において、なんじょう苑グループでは1回あたり15,000円を支給しています。

当グループが大切にしているのは「やりがいだけに頼らない処遇改善」という姿勢です。介護という仕事の意義や使命感に依存するのではなく、働いた対価として正当な報酬が支払われる環境を整えることが、人材の定着と質の高いケアの提供につながると考えています。

■なんじょう苑グループが掲げる展望

なんじょう苑グループは「介護を誇れる仕事にする」をビジョンに掲げ、沖縄県南城市を中心に地域に根ざした複合型の介護サービスを展開してきました。

私たちは「業界平均より10%以上高い給与水準の実現」を目指しており、今回の介護報酬臨時改定への対応と独自の処遇改善施策の組み合わせは、この目標の実現に向けた具体的な一歩です。数値による処遇改善を積み重ねることで、『介護は稼げない』という業界のイメージを変えていくことを目指します。

沖縄県は全国的にも高齢化が進む地域であり、地域の介護インフラを支えるには人材の確保・定着が不可欠です。なんじょう苑グループは今後も採用・教育・処遇の三位一体での環境整備を進め、介護職のプロとして誇りを持って働ける職場づくりと、地域の方々が安心して老後を過ごせるサービスの提供を両立してまいります。

■ 代表取締役社長 新垣 憲良 コメント

今回の処遇改善加算のランクアップは、私たちにとって当然の一歩です。今日も現場で丁寧なケアを届けてくれているスタッフのみなさんへの感謝を、給与とボーナスという形でも伝えたいと思っています。

働いてよかった、ここで続けてよかったと思ってもらえる職場を、これからも一緒につくっていければと考えています。沖縄の介護業界全体をより良くしていくために、なんじょう苑グループから好事例を発信していければと思います。

■会社概要- 社名：日南株式会社(なんじょう苑グループ)- 所在地：沖縄県南城市大里大城2005-1- 代表者：新垣 憲良- 設立：2014年（なんじょう苑グループの開設）- 事業内容：有料老人ホーム、訪問看護、訪問介護、通所介護等の運営- URL：https://nanjyoen.com/■本件に関するお問い合わせ先- 日南株式会社(なんじょう苑グループ) 広報担当- TEL：098-917-0358- Email：info@nanjyoen.com