SynergyAI、設立3か月で業界特化型AI 3製品体制を確立。税務・コンテンツ制作・マーケティング領域で本格運用フェーズへ

株式会社SynergyAI

業界特化型AIソリューションを開発する株式会社SynergyAI(本社:大阪府大阪市、代表取締役:Hussam Wafa/フッサム ワファ)は、2026年3月の設立から3か月で、業界特化型AIプロダクト3製品の体制を確立し、本格運用フェーズへ移行したことをお知らせします。

当社は「専門領域に、新しい頭脳を。」というビジョンのもと、汎用AIでは解決できない各業界特有の課題に応える特化型AIの開発に取り組んできました。この1か月間で、税理士業界向けの「ZeiPilot」、AI音声番組制作スタジオ「コエロク」、マーケティング自動化SaaS「SynMarke」の3プロダクトを展開し、それぞれが有料利用フェーズへと移行する段階に至りました。

■ この1か月の歩み

【5月8日】税理士特化型AI「ZeiPilot」提供開始

22名の専門AIエージェントによる議論支援、税務リサーチ時間の最大80%削減を実現するサービスとして、税理士・公認会計士向けに提供を開始しました。

【5月18日】AI音声番組制作「コエロク(旧AIラジオ制作所)」β版公開

プロンプトとPDF・TXTから2～4人のホストによるAIラジオ番組を生成するサービスとして、クローズドβ版を公開しました。

【5月29日】コエロクへリブランディング、本格提供開始

β期間中の運用実績を踏まえ、サービス名を「コエロク」へ刷新。音声クローン機能・料金プランを公開し、AI音声番組制作スタジオとして本格提供を開始しました。

【5月30日】マーケティング自動化SaaS「SynMarke」開発本格化を発表

当社が自社のマーケティング業務で実証したAI活用ノウハウ(SNS運用工数月25時間削減)をSaaS化する取り組みを発表。中小企業・スタートアップ向けに展開を進めています。

その他、ZeiPilotにおける「成果物モード」「書類レビュー機能」「助成金申請支援AIエージェントチーム」「条文・公開裁決リサーチ機能」の追加、コエロクへの「BGM機能」「アナウンス調スタイル」追加など、各プロダクトの機能拡充を継続的に進めてきました。

■ 設立3か月で達成した3つのマイルストーン

【1】業界特化型AI 3製品体制の確立

税務・コンテンツ制作・マーケティングの3領域において、それぞれの業務特性に応えるプロダクトを提供できる体制を整えました。「汎用AIでは捉えきれない各業界特有の専門用語・法規制・現場の慣習に踏み込む」というビジョンを、複数領域で具体化した形です。

【2】自社実証からのSaaS展開

SynMarkeは、当社が自社のマーケティング業務にAIを適用し、SNS運用工数を月25時間削減した実績を踏まえて開発されたSaaSです。「AI企業として自社業務にAIを使いこなす」アプローチを、外部企業向けの商品として展開する流れを作りました。

【3】有料利用フェーズへの移行

ZeiPilotでは、提供開始から約1か月で最上位プラン「プロプラン(月額42,000円・税抜)」への課金者が

出ました。コエロクも本格提供フェーズへ移行しており、有償運用を含む本格的な事業フェーズへと進んでいます。

■ 業界特化型AIラインナップ

【ZeiPilot(ゼイパイロット)】

税理士・会計プロフェッショナル向け。22名の専門AIエージェントによる議論支援、議論モードと成果物モードの2モードで税務リサーチから会議資料生成まで対応。

URL:https://tax.synlab-ai.com/

【コエロク】

AI音声番組制作スタジオ。プロンプト・PDFから2～4人のホストによるAIラジオ番組を生成。7種類のスタイル、10種類以上の音声ボイス、音声クローン機能を提供。

URL:https://koeroku.synlab-ai.com/

【SynMarke(シンマーケ)】

中小企業・スタートアップ向けマーケティング自動化SaaS。ブランド情報をもとにAIが投稿の生成・配信を自動実行する仕組みを開発中。

URL:https://marketing.synlab-ai.com/

■ 今後の展開

当社は引き続き、各プロダクトの機能拡充、利用者拡大、そして新たな業界領域への展開を進めてまいります。ZeiPilotでは、2026年度税制改正への継続的な対応、対応業務範囲のさらなる拡大に取り組みます。コエロクは、多言語対応の本格化、対応スタイルの拡張により、グローバルかつ多様な音声コンテンツ制作に応える環境を整えます。SynMarkeは、対応プラットフォームの拡充と正式リリースに向けた開発を加速します。

「専門領域に、新しい頭脳を。」というビジョンのもと、業界ごとの専門性に応えるAI活用を推進し、お客様の業務効率化と価値創出に貢献してまいります。

■ 会社概要

会社名:株式会社SynergyAI

所在地:大阪府大阪市北区中崎西

代表者:代表取締役 Hussam Wafa(フッサム ワファ)

設立:2026年3月

事業内容:業界特化型AIサービスの開発・提供

URL:https://synlab-ai.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社SynergyAI 広報担当

お問い合わせフォーム:https://synlab-ai.com/