【米沢市】米沢総合公園、米沢市営体育館・武道館、松川公園のネーミングライツ・パートナー募集開始！

山形県米沢市

１．募集の内容

◆募集期間： 令和８年６月１日（月）～令和８年７月31日（金）

募集要項をご確認の上、所定の応募書類をご提出ください。

◆契約期間：３年間（令和９年４月１日～令和12年３月31日）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155660/table/70_1_d679903aa4ba0844aa08a09c664c02b8.jpg?v=202606020351 ]

2. 対象施設のご紹介

１.米沢総合公園米沢市営多目的屋内運動場米沢市営野球場（皆川球場）

3. 募集要項・様式など

米沢市営人工芝サッカーフィールド米沢市営弓道場米沢市営プール公園全体の写真- 施設名称： 米沢総合公園- 主な施設：屋内多目的運動場、野球場、サッカーフィールド、弓道場、プール- 年間利用者数：約19.6万人(令和7年度実績）※公園内スポーツ施設の利用者数- 施設の特徴：年間を通して、野球場などのスポーツ施設では様々な大会が開催されています。近年は、広場を活用した花火大会やマルシェなど、多彩なイベントで賑わっています。２.米沢市営体育館・武道館米沢市営体育館・外観米沢市営体育館・アリーナ柔剣道場弓道場- 施設名称： 米沢市営体育館・武道館- 主な施設：：体育館、武道館（柔道・剣道・弓道）- 年間利用者数：約7.0万人(令和7年度実績）- 施設の特徴：年間を通じて、様々なスポーツの公式大会が開催されています。また、保育まつり、スポーツ教室、卒業式なども行われ、多様なイベントに対応する多機能な施設として利用されています。３.松川公園米沢市営陸上競技場サブグランド- 施設名称： 松川公園- 主な施設：米沢市営陸上競技場、サブグランド- 年間利用者数：約3.6万人(令和7年度実績）※公園内スポーツ施設の利用者数- 施設の特徴：年間を通じて陸上競技場などのスポーツ施設が大会などで活発に利用されています。隣接する大学の学生、そして地域の皆様に、散策や花見の場として親しまれています。- 詳細な募集要項、応募様式等については、下記米沢市公式ホームページにてご確認ください。

「ネーミングライツ・パートナー募集」（米沢市公式ホームページ）

https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/2/1009/namingrights/11134.html

4. 問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、下記担当部署までお気軽にお問い合わせください。

担当部署名： 企画調整部 魅力推進課 デジタル改革推進担当

電話番号： 0238-22-5111

E-mail：miryoku-ka@city.yonezawa.lg.jp

受付時間： 平日 8:30～17:15