【GYRO HOLDINGS】株式会社T.O LABの全株式を取得し子会社化。「BAKERIES LAB.」をはじめとするベーカリーブランドが新たに参画

GYRO HOLDINGS 株式会社

国内246店舗・約90ブランドの飲食店を展開するGYRO HOLDINGS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：根本 寿一）は、2026年5月25日（月）に、株式会社T.O LAB（本社：千葉県船橋市、代表取締役：徳村 哲弘）の全株式を取得し、子会社化することを決定いたしました。

株式会社T.O LABは「BAKERIES LAB.」をはじめとするベーカリーブランドを複数展開しております。

「GYRO HOLDINGS」公式サイト :https://gyro.holdings/

今回のM&Aについて

当社は本件M&Aを通じて、「BAKERIES LAB.」をはじめとするベーカリーブランドを展開する株式会社T.O LABをグループに迎え入れることで、ブランドポートフォリオの拡充を図り、エリア出店戦略を推進していくことで外食市場における競争力強化を目指してまいります。

同社は直営店舗4店舗、FC店舗24店舗を展開しており、商品開発から店舗運営、フランチャイズ本部機能に至るまで、ベーカリー事業における幅広いノウハウを有しています。これらの知見は、当社グループにおける新たな業態開発やブランド展開において、大きなシナジーを生み出すものと考えております。

株式会社T.O LAB について

「BAKERIES LAB.」公式HP :https://bakerieslab.jp/

「BAKERIES LAB.」ブランドを運営しパンの製造・販売をはじめ、フランチャイズ本部事業、パン屋のプロデュース事業を展開。ベーカリー業態における商品力や店舗開発を強みに、直営・フランチャイズ双方の事業展開を通じて事業成長を推進しています。

今後は当社グループの一員として、さらなる事業拡大と新たな価値創出に取り組んでまいります。

運営ブランド

■BAKERIES LAB.

世界各国から厳選した小麦粉・バター・生クリーム・蜂蜜など、こだわりの食材を使用。長時間の熟成発酵を経て、それぞれのパンに適した温度で焼き上げています。

〈対象店舗〉

BAKERIES LAB.龍ケ崎店／BAKERIES LAB.東大島店／BAKERIES LAB.西大島店／BAKERIES LAB.十条中央商店街店／BAKERIES LAB.本八幡店／BAKERIES LAB.下総中山店／BAKERIES LAB.京成小岩駅前店／BAKERIES LAB.都賀駅前店／BAKERIES LAB. 東浦店／BAKERIES LAB. 稲田堤店／BAKERIES LAB.新三河島店／BAKERIES LAB.釛匠研所 中和旗艦店（台湾）／BAKERIES LAB.釛匠研所 台鐵本舖店（台湾）

■MELON LAB.

クッキーのようなサクッとした食感と、ふんわりとした中生地が特徴のメロンパンをはじめ、メープルやショコラなどのフレーバー商品、アップルパイやクリームチーズパイなども提供。焼きたての美味しさに加え、冷めても美味しく味わえる商品づくりにこだわっています。

〈対象店舗〉

MELON LAB.上本郷店／MELON LAB.京成佐倉店／MELON LAB.五香店／MELON LAB.新検見川駅前北口店／MELON LAB.一宮店／MELON LAB.西荻窪店／MELON LAB.越谷店／MELON LAB.逆井店／MELON LAB.渋谷店／MELON LAB.土浦店／MELON LAB.テイクアウト専門店 松戸駅西口店／MELON LAB.みどり台店／MELON LAB. 岡崎康生通り店／MELON LAB.柏店／MELON LAB.ハッピーロード大山店／MELON LAB.×DANISH LAB. 実籾店／MELON LAB.茂原店／MELON LAB.青梅店

■DANISH LAB.

デニッシュやクロワッサンを中心に、焼きたての美味しさにこだわった商品を展開するベーカリーブランド。定番商品に加え、新商品の開発に注力しています。

〈対象店舗〉

MELON LAB.×DANISH LAB. 実籾店

■COPPE LAB.

国産こしあんとバターを使用した人気商品の「あんこバター」をはじめ、甘い系からナポリタン、デミグラスハンバーグなどの惣菜系まで、幅広いラインナップを展開するコッペパン専門店ブランド。

現体制下において9案件目のM&A

GYRO HOLDINGSは2021年11月、アジア最大級の資産運用会社であるPAGの傘下に入り、ファンドの知見と資金を活用しながら経営体制を一新いたしました。同年12月には、牛角や土間土間などを展開するレインズインターナショナルの取締役副社長、代表取締役社長を歴任した根本寿一がGYRO HOLDINGS代表取締役社長に就任。

就任後、10ヵ月で株式会社パッションアンドクリエイトが運営する焼肉店「牛8・USHIHACHI」のM&Aを実施。1年6ヵ月で2件同時となる株式会社ESOLAの株式取得および飲食店4店舗の譲受を行いました。さらに2023年10月には「ビーフキッチン」を運営する株式会社OYAの株式を取得、2024年12月にはBigBellyManagement株式会社よりFC本部を譲受し「アガリコ餃子楼」を傘下へ。2025年3月には株式会社Innovation Planningの株式を取得し、同年12月株式会社ダルマプロダクションを子会社に持つ、コダルマ商店株式会社が新たにグループへ参画いたしました。今回のM&Aは、現体制下において9案件目となります。

GYRO HOLDINGSは今後も、グループ各社の個性や強みを活かしながら、さらなる事業拡大と企業価値の向上に取り組んでまいります。

GYRO HOLDINGS 3つの特徴

今後の戦略について

GYRO HOLDINGSは約90ブランドを保有する飲食グループで、新規出店の他に「M&A」を重要な成長戦略と位置付け、積極的な事業展開を推進しています。

過去15件以上のM&A経験とアジア最大級のファンドPAGの資金力を有するGYRO HOLDINGSでは、今後も積極的にM&Aを検討していく考えです。そのため、「食で未来を創る」という当社の理念や考えに共感し、共に未来を切り拓ける可能性のある企業を常に募っております。引き続き、そば・うどん・とんかつ・焼肉・ハンバーグ・郊外型レストラン等、幅広いジャンルをグループに迎え入れ、日本の素晴らしい食を世界に届けられる飲食企業をグループ一丸となり目指してまいります。

■M&Aに関するご相談

担当：GYRO HOLDINGS株式会社

経営企画部長 稲葉 貴史

メールアドレス：t_inaba@gyro.holdings

以下のサイトからもお問い合わせ可能です。

https://gyro.holdings/ma/

会社概要

GYRO HOLDINGS

「食で未来を創る」をビジョンにかかげ、食を通じてオリジナリティと圧倒的付加価値の高いサービスを広く提供することで、食に関する課題解決や世の中が少しでも豊かになることを目指していきます。

傘下には事業会社である株式会社Brand Bank Company、株式会社 Innovation Planning、株式会社ダルマプロダクション、株式会社ファイブ.シー、株式会社S.E.T、株式会社イーグラント・コーポレーションを有し、居酒屋業態を中心に、カフェ、洋風レストラン、ビアガーデン、和風レストラン、高級レストランなど90ブランド以上の飲食店を展開しています。

商 号 ： GYRO HOLDINGS株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル7階

設 立 ： 2006年6月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： 食に関わるサービスの提供（1.飲食店経営 2.独立支援 3.FC店舗支援）

公式HP ：https://gyro.holdings

店舗一覧 ：https://shop.gyro.holdings/all/