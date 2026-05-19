アビタス、AI時代のシステムリスクを学ぶCISA(R)（公認情報システム監査人）無料特別講義を開催

パスメイクホールディングス株式会社

国際資格講座などを展開するパスメイクグループのアビタス（本社：東京都渋谷区、代表：宇坂純）は、2026年6月5日（金）、10日（水）、13日（土）に、CISA(R)無料特別講義「AI時代のシステムリスクをどう評価するか？ゼロから学ぶIT監査の基礎講座」を開催いたします。

DX推進や生成AIの活用、サイバーセキュリティ対策の高度化により、企業にはシステムリスクを適切に評価し、統制する力が求められています。また、2026年下期より開始予定のサイバーセキュリティ対策評価制度では、専門家要件の一つとしてCISA(R)が位置付けられることが示されています。

本特別講義では、IT監査・内部統制に関心のある方を対象に、IT監査の基本的な考え方や、AI時代におけるシステムリスクの捉え方をわかりやすく解説します。

詳しくはこちら

https://www.abitus.co.jp/information/cisa/260613_cisa_event.html

【開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/89067/table/238_1_231d1c09c9cdb46d48b5873a52979e4f.jpg?v=202605191151 ]

【講師】

松本 照吾 氏

CISA（公認情報システム監査人）

AAIA（AI監査上級資格）

CISSP（セキュリティプロフェッショナル認定資格）

MBA（University of Massachusetts Lowell)

情報処理安全支援確保士 集合講習講師

株式会社アビタスCISAコース講師（APMG認定CISA/AAIAトレーナー）

Senior Principal GRC Analyst, Notion Labs Japan合同会社

システムエンジニアとして、認証及びシングルサインオンシステムの構築、運用を経験。

その後、国内セキュリティ事業会社にて、コンサルタントとして、ISMS認証、情報セキュリティ監査等の法人向け情報セキュリティマネジメント業務に従事し、Amazon Web Services（AWS)の日本法人においてプロフェッショナルサービスのコンサルタントを経て、日本のコンプライアンス統括を担当。

現職ではアジアパシフィック地域のコンプライアンス統括を担当する。

また、大学や専門学校等における講師、業界団体等にてセキュリティ、モラル、セキュリティ監査に関する普及啓発活動、自治体における個人情報保護審議委員会委員などを務めている。

趣味は旅とジョギングとその後のビール。

【CISA合格者の声】- 監査にITの知識が必要とは感じていましたが、何から学べばいいのか分からない状態でした。CISAの学習を通じて、システムやセキュリティの見方が整理され、今の業務にも自信を持って関われるようになりました。- DXやサイバーセキュリティの話題が増える中で、自分のスキルがこのままでいいのか不安を感じていました。CISAを学んだことで、監査人としての専門性を明確に言語化できるようになったと感じています。- 正直、最初は難しそうで迷っていましたが、思い切って学習を始めてみて、もっと早く取り組めばよかったと感じました。CISAの知識は監査だけでなく、ITやリスクの理解にも直結していると実感しています。【CISA(R)（公認情報システム監査人）とは】

CISA(R)（Certified Information Systems Auditor）は、ISACA(R)が認定する、情報システム監査・ITガバナンス・リスク管理・情報セキュリティ領域の国際資格です。1978年の開始以来、世界中の監査・セキュリティ・リスク管理の専門家に活用されており、これまでに20万人以上がCISA(R)認定を取得しています。DX、クラウド活用、生成AIの導入、サイバーセキュリティ対策の高度化が進むなか、企業のシステムリスクを評価し、統制の有効性を確認できる専門人材の重要性は一層高まっています。CISA(R)は、こうした時代に求められるIT監査・統制・ガバナンスの知識を体系的に示す資格として、世界的に認知されています。

【CISA(R)合格率90％超。アビタスが選ばれ続ける理由】- 圧倒的な合格実績： 累計合格者数は2,000名を超えており、合格に必要なノウハウを提供します。- 効率を極めたオリジナル教材： 難解な基準の概念も、日本語特化の図解テキストで直感的に理解できます。- スキマ時間を活かすeラーニング： 忙しいビジネスパーソンでも、PC・スマホから1回約30分の学習で無理なく継続可能です。

アビタスのCISA講座は標準５カ月（最短1.5カ月）・平均200時間で合格を実現するカリキュラムを提供しています。資格取得がゴールではなく、最短で実務に活かしたいプロフェッショナルに選ばれ続けています。

【ガバナンス系の国際資格取得をサポートするアビタス】

アビタスではガバナンス系の国際資格として、CIA（公認内部監査人）資格、CISA(R)（公認情報システム監査人）資格、CFE（公認不正検査士）資格の取得をサポートしています。

コーポレートガバナンスを重要視する企業が増えている背景から、情報システム監査やセキュリティについて学ぶCISA(R)、コーポレートガバナンスや内部統制に関する国際標準の体系的知識を身に付けることができるCIA、企業の不正対策強化や抑止・防止について学ぶCFEは順調に合格者数を増やしており、リスクへの対応力を組織として高めておくことの重要性があらためて認識されています。

また、アビタスでは上記に加え、米国公認会計士(USCPA)や米国MBAをはじめとする学位と修了証プログラムを個人に提供することを通じて国際競争力の高い人材の育成を行っている、日本における社会人教育のリーディングカンパニーとなり、企業への研修プログラム提供や、キャリアを支援する人材紹介事業も行っています。

これからも、パスメイクホールディングスは、「学び」と「学びの活用」を全力で支援し輝く人生づくりと豊かな社会づくりに貢献してまいります。

【株式会社アビタス】

本社所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー15階

事業内容：教育事業（米国公認会計士、公認内部監査人などの社会人向け国際資格プログラムを展開）

人材事業（人材紹介；厚生労働大臣許可 13-ユ-302408

人材派遣；厚生労働大臣許可（派）13-302848）

設立：1995年7月

代表：宇坂純

資本金：7,000万円

事業所：本社（新宿本校）、大阪校

https://www.abitus.co.jp/