【たるみ問題に終止符】手持ちのフレームが公式＆ハーフの「2WAY」に！日本発ブランド『TOCO』から、買い替えコストを抑えるピックルボール用「交換用ネット」を5月19日発売

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）は、同社が展開するピックルボールブランド「TOCO（トコ）」において、近年急成長を遂げるピックルボール競技において、ユーザーの新たな悩みとなっている「ネットの劣化・たるみ」を解消する専用の「交換用ネット」2種（公式サイズ・ハーフサイズ）を、2026年5月19日（火）より発売いたします。

既存のTOCOのポータブルネットのフレームをそのまま活かすことで、本体を丸ごと買い替える場合の半額以下という低コストを実現。さらに、フルサイズからハーフサイズへの切り替えにも対応し、サステナブルかつ最適なプレー環境を提供します。

本リリースの要点まとめ

・ネットの“たるみ”を解消し、本体ごと買い替えるコストを半額以下に削減

・ハーフサイズネットを追加購入すると、手持ちのTOCOポータブルネットが2WAYに早変わり

・フレームを捨てずに再利用する、お財布にも環境にも優しいサステナブルな新提案

■急増する愛好家と、浮き彫りになった「ネットの寿命」

近年、日本国内でも爆発的な盛り上がりを見せているピックルボールですが、競技人口の増加とプレー頻度の向上に伴い、「ネットの劣化」という新たな課題が浮き彫りになっています。 ネットにたるみや破損が生じた瞬間からプレーの質は確実に低下します。しかし、国内市場には「交換用ネット」がほとんど流通しておらず、多くのユーザーが「たるんだまま我慢して使い続ける」か、「まだ使えるフレームごと高額で買い直す」というエコではない選択を迫られていました。

■フレームを活かして“張り”を取り戻す新提案

こうした現場の切実な声に応えるべく、TOCOは既存のポータブルネットフレーム（TPN-101-BK等）に適合する交換用ネットを開発しました。適切なテンションを保つ専用設計により、設置した瞬間に違いがわかる“張り”を実現します。

【新製品の3つの特長】- 既存フレームが「2WAY」に進化！環境に合わせてサイズを切り替え

公式サイズの交換用ネット（TPN-322）に加え、ハーフサイズ（TPN-311）を新たにラインナップ。ハーフサイズを使用する際は、お手持ちの公式サイズフレームから指定のパイプ（※）を抜いて組み立てるだけ。ネットを1枚追加するだけで、既存のフレームが「試合用のフルサイズ」と「練習用のハーフサイズ」の2WAY仕様に生まれ変わります。限られたスペースでの練習やレクリエーションに最適です。

※他社製品との適合については保証いたしかねます。

- コストを半額以下に抑える経済性

まだ使えるフレームは廃棄せず、ネットだけを交換。当社の既存品（PROモデル）を本体ごと買い直す場合と比較して、半額以下で快適なプレー環境を取り戻せます。

- 無駄をなくすサステナブルな選択

大型の金属フレームを廃棄することなく再利用できるため、環境負荷の軽減（SDGs）にも大きく貢献します。

■製品概要

発売日: 2026年5月22日（金）

販売場所: オンラインショップ、各種取り扱い店舗

ラインナップ / 参考価格:

TPN-322（公式サイズの交換用ネット）：8,800円（税込）

TPN-311（ハーフサイズの交換用ネット）：6,600円（税込）

■ 日本のピックルボール環境を底上げ

TOCOは本製品を通じて、日本のピックルボールプレイヤーが常に質の高い環境で練習や試合を行えるようサポートします。

買い替えのハードルを下げることで、競技レベルの向上とさらなる普及を後押ししてまいります。

■ブランド紹介

日本におけるピックルボールの「ライフスタイル定着」を目指すブランド。

TOCO（トコ）は、大阪府東大阪市のビーズ株式会社が展開する日本発のピックルボール専門ブランドです。

ブランドコンセプトは 「With Your Steps.」。

競技者が求める性能と、日常生活に自然と溶け込むデザインを融合させ、パドル、アパレル、アクセサリーなどを通じて日本におけるピックルボール文化の定着と拡張を目指しています。

【本件に関する読者・報道関係者様からのお問い合わせ先】

ビーズ株式会社（お問い合わせフォーム）： https://www.be-s.co.jp/inquiry

【会社概要】

会社名： ビーズ株式会社

所在地： 〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

代表者： 代表取締役 大上 響

ブランド公式サイト： https://www.toco-sports.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/toco.sports/