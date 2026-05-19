金融のちからで社会課題を解決――クレディセゾン、サステナ特設ページ公開

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役（兼）社長執行役員COO：水野 克己、以下：当社）は、金融のちからで社会課題を「自分ごと化」することを目的に、サステナビリティに関する取り組みや背景をストーリー形式で伝える特設ページ「すべての未来に、無限の選択肢を。＃セゾンのサステナ＃金融のちから」を2026年3月に公開いたしました。

さらに、5月22日の「国際生物多様性の日」や6月5日の「世界環境デー」といった社会的関心の高まりを背景に、本サイトを起点として楽しみながら学べる参加型施策として、X（旧Twitter）キャンペーン「#セゾンのサステナ 発見クイズキャンペーン」を2026年5月19日（火）より実施いたします。

様々な社会課題が複雑化する中、当社は創業以来、「誰もが等しく可能性を広げられる社会」の実現に向け、金融インフラを通じた課題解決に取り組んできました。

本特設ページでは、金融を起点に社会課題に向き合ってきた当社の取り組みを「見える化」し、このページをご覧になっている方一人ひとりが自ら考え、行動するきっかけを提供します。

■特設ページの概要

「金融のちからで、世界を、地球を、もっと豊かに。」 をコンセプトに、75年前の創業時から一貫して追求してきた「すべての人が豊かに、自由に生きられる社会」を創るという想いをベースとした当社のサステナビリティに関する活動をお伝えします。

特設ページはこちら :https://corporate.saisoncard.co.jp/sustainability/thoughts/

＜主なコンテンツ＞

- Our Thoughts（私たちの想い）

1980年代から女性や若者に対してもカードを発行し、ファイナンシャル・インクルージョンを推進してきた当社の歩みと想いをご紹介。

- Our Activities（当社の取り組み）

CO2排出量の可視化を可能にするクレジットカード「SAISON CARD Digital for becoz」や、自然環境保全を目的とした「赤城自然園」の運営など、環境領域における取り組みに加え、アンダーサーブド層への金融包摂を目的としたインパクト投融資など金融を起点とした社会課題解決の実践について掲載。現地の様子がわかるビデオやレポートも公開中。

- Our Voices（社員の声）

クレディセゾン公式noteにて、活動の裏側にある社員一人ひとりの想いや挑戦の物語をご紹介。

「SAISON CARD Digital for becoz」クレディセゾン公式note「セゾンの未来会議」「セゾンの未来会議」はこちら :https://note.saisoncard.co.jp/?gs=76d81dd6771f■数字で見るセゾンのサステナビリティ（2024年度実績より）

当社の社会インフラとしての貢献と具体的なアクションの成果も一部ご紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4442/table/396_1_2d418e3e3457bc84906782a6ba52d499.jpg?v=202605191051 ]■X連動「#セゾンのサステナ 発見クイズキャンペーン」

一人でも多くの方にサステナビリティを身近に感じていただけるよう、特設サイトを巡りながら楽しく参加できるクイズキャンペーンを実施します。

- 実施期間：2026年5月19日（火）～ 5月31日（日）- 参加方法：１．クレディセゾン公式Xアカウント（@kaori_saison）をフォロー。２．対象のキャンペーン投稿からクイズページへアクセス。３．クイズに挑戦！分からない問題は「ヒントを見る」ボタンから特設サイトへ遷移し、答えを探しながらお楽しみください！４．全問正解するとその場で抽選結果が表示され、当選された方にはBRUNO スプーン付スープジャー（グリーン）を30名様にプレゼントいたします。クレディセゾン公式Xアカウントはこちら :https://x.com/kaori_saison

＜企画担当者の声＞

・ブランディング戦略部 SNSチーム 担当者

「今回のクイズキャンペーンは、単なる認知拡大だけでなく、皆様に楽しみながら当社らしいサステナビリティの取組みを知っていただくことを目指して企画しました。こだわったのは、不正解時にも『ヒントを見る』ボタンから特設サイトへ遷移し、答えを探しながら自然と当社のサステナビリティ活動に触れていただける構成です。私たち自身もテストプレイをしてみましたが、ヒントを探してサイトを回遊するうちに『こんな取り組みもしていたんだ！』と改めて自社の活動への理解が深まりました。全問正解するとその場で抽選結果がわかる仕組みですので、ぜひ最後まで楽しみながらご参加ください！」

・サステナビリティ推進部 担当者

「新しい特設サイトでは、1980年代から女性や若者に対してもカードを発行した私たちの原点（Our Thoughts）から、現在の世界規模での金融包摂への挑戦（Our Activities）まで、幅広い取り組みをオープンに掲載しています。また、活動の裏側にある社員一人ひとりの想いや挑戦の物語（Our Voices）も読みどころの一つです。今回のクイズ体験を通じて、少しでも多くの方に私たちの活動を身近に感じていただき、〈少し先の幸せな未来を考える場〉として本サイトを楽しんでいただければ大変うれしいです。私たちはこれからも、『金融のちから』を通じて国内外の社会課題に向き合い、すべての人が豊かに、自由に生きられる持続可能な社会の実現に向けて挑戦を続けてまいります。」