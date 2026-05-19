【AI時代を勝ち進む】ブランディング支援を強化したメール配信ツールがリニューアル！【コンビーズメールプラス】

株式会社コンビーズコンビーズメールプラス公式サービスサイトより

株式会社コンビーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）は、メール配信ツール「コンビーズメールプラス」において、ブランディング支援を強化する形でサービスをリニューアル。新しいサービス内容のテスト運用を開始しました。





コンビーズメールプラスは誰でも直感的にHTMLメールが作れるエディタや、届きやすい安心システムが特徴のメール配信ツール。1,000アドレスで5,500円～というお手頃な価格設定により、ユーザー数を伸ばしている。

今回のリニューアルでは、これまで掲げてきた「かんたん・安心・低価格」という価値に加え、ブランドづくりを専門家がサポートする体制を新たに強化。キャッチフレーズも「低価格＆専門家がサポート」へと変更し、AI時代のマーケティングに不安を抱える企業を支援しています。

コンセプトは、「ブランドを育てるなら、メール配信が一番いい」。コンビーズメールプラスは、単なるメール配信ツールではなく、ブランドを育て、ファンとの関係性を深めていくためのメールマーケティング支援サービスとして、さらなる進化を目指す姿勢が伺えます。

▼コンビーズメールプラスのサービス内容▼

https://plus.combz.jp/lp(https://plus.combz.jp/lp?utm_source=document&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260519)



AI時代、SEOとWeb広告だけに頼るマーケティングは難しくなっている



昨今、生成AIの普及によって検索のあり方は大きく変わりつつあります。ユーザーが検索エンジンで複数のサイトを比較するのではなく、AIに質問し、AIが提示した答えを参考にする場面が増えています。

その結果、これまで有効だったSEO施策の費用対効果は縮小傾向にあります。また、SEOでの集客が難しくなることでWeb広告への需要は高まり、クリック単価の上昇も多くの企業にとって無視できない課題となっています。

この先のマーケティングには、大きく2つの道があります。

ひとつは、AIに自社を紹介してもらう道です。これは、すでに知名度や実績のあるグローバル企業・大企業にとっては有利な戦い方ですが、新興企業やベンチャー企業にとっては、簡単な道ではありません。

もうひとつは、自社のブランド価値を高め、ファンに選びつづけてもらう道です。AIに選ばれることだけに頼るのではなく、指名してくれる顧客、つまりファンとの関係を大切にし、生涯顧客へと育てていくことが、これからの企業にとって重要になります。

そこで改めて注目されるのが、メール配信です。

メールは、SNSや検索アルゴリズムに左右されにくく、企業が顧客へ直接情報を届けられる数少ないチャネルです。ブランドの考え方、商品へのこだわり、キャンペーン情報、導入事例、ノウハウなどを継続的に届けることで、顧客との関係性を少しずつ育てていくことができます。



コンビーズメールプラスが、ブランディング支援を本格強化



今回のリニューアルにより、コンビーズメールプラスでは、メール配信機能に加えてブランディング相談のサポート体制を強化。特に大きな追加要素が、契約者向けの「24時間受付可能なブランディング相談窓口」です。

公式キャラクターこんびーちゃんが誘うブランディング相談窓口

コンビーズメールプラスをご契約した方は、期間限定で無料にてこの相談窓口を利用できます。

※現在期間限定での運用。終了時期は未定。

※受付は24時間可能、回答は営業日中。

相談窓口では、ブランドの見せ方に対する具体的なアドバイスをはじめ、SNSやWebサイトも含めた多角的な戦略立案、メルマガを軸とした顧客接点の改善などをサポート。

ブランドの立ち位置を明確にすることは、LLMO（生成AI最適化）に有利に働く可能性も。AIに対して、「どのようなブランドとして認識されるか」がこれまで以上に重要だからです。

コンビーズメールプラスは、そうした時代背景を踏まえ、メール配信とブランディングを組み合わせた支援を強化しています。

「メルマガを配信しているが、何をどう発信すればよいかわからない」

「開封率や反応率をもっと高めたい」

「自社らしいブランドの見せ方を整理したい」

「SEOや広告に頼りきらない集客導線を作りたい」

このような課題を抱える企業にとって、コンビーズメールプラスは、配信作業だけでなく、ブランド育成そのものを支えるパートナーを目指しています。

株式会社コンビーズには、経験豊富なブランディングの専門家が在籍。彼らの取り組みとして、キャラクターブランディングの改善によって、週間インプレッション数が128倍に増加した実績も。

こうした知見を活かし、コンビーズメールプラスでは、メール配信を起点にしながら、企業ごとのブランド価値を高める支援を行います。



コンビーズメールプラスの価格表



コンビーズメールプラスについて、もう少し詳しく料金体系を見てみましょう。こちらには大きく分けて4つのプランがあります。

コンビーズメールプラス公式サービスサイトより無料トライアル

まずはお試しに無料の利用を。30日間無料のプランです。アドレス数：100件、配信数：100通まで。HTMLエディタとセグメント配信を利用できます。

1,000アドレスプラン

メルマガ運用のスタートに最適なプラン。月額5,500円（税込）。アドレス数：1,000件、配信数：無制限。HTMLエディタ、セグメント配信、DKIM対応が含まれます。ステップメールとアンケート機能はオプションで追加可能。

10,000アドレスプラン

大規模な利用の方向けのプラン。月額10,400円（税込）。アドレス数：10,000件（目安）、配信数：無制限。HTMLエディタ、セグメント配信、DKIM対応が含まれます。ステップメールとアンケート機能はオプションで追加可能。

カスタマイズプラン

アドレス数に応じた個別相談のプラン。最大50万件のアドレス登録に対応し、配信数は無制限です。HTMLエディタ、セグメント配信、DKIM対応が含まれ、ステップメールとアンケート機能はオプションで追加可能。



コンビーズメールプラスの無料トライアル



コンビーズメールプラスでは、無料トライアルを用意しています。

コンビーズメールプラス公式サービスサイトより

メールアドレスを入力するだけで、30秒ほどで申請が完了。なんと、クレジットカード情報の入力は不要です。無料トライアル期間後に、有料版へ自動移行することもありませんので、気軽に使用感を試してみることが可能です。

▼コンビーズメールプラスのサービス内容▼

https://plus.combz.jp/lp(https://plus.combz.jp/lp?utm_source=document&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260519)



会社情報



社名：株式会社コンビーズ / Combeez Inc.

所在地：〒150-6145 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表取締役：山崎 祐一郎

設立：2002年

事業内容：メール配信ツール「コンビーズメール」「コンビーズメールプラス」「コンビーズメールライト」の販売