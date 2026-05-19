ニナス マリー・アントワネットから初の美容フェイスマスク誕生

株式会社ユニマットライフ

この度、株式会社ユニマットライフ（本社：東京都港区／代表取締役社長 落合昭）は、5月19日（火）よりフランスの老舗紅茶ブランド「NINA’S（ニナス）」監修による新商品『ニナス プレミアム フェイスマスク』を発売いたします。本製品は、王妃マリー・アントワネットに愛された、ヴェルサイユに咲く特別なバラ「ヴェルサイユ・ローズ」の香りを楽しめる美容フェイスマスクです。入浴後やお休み前のリラックスタイムに、《クイーンになれるロイヤルなご褒美のひととき》をお届けします。

2026年5月19日（火）～

オンラインショップ、ニナス各店舗、キャラバンコーヒー各店舗にて販売

ご購入はこちら :https://www.ninas-marieantoinette.jp/item/detail/1_3_0087100000_1/1

～商品特長～

・ヴェルサイユ・ローズウォーター使用（センチフォリアバラ花水、芳香を与える）

・ダブルヒアルロン酸配合（ヒアルロン酸Na＋ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、保湿、肌荒れを防ぐ）

・コラーゲン配合（柔軟性、ハリ）

王妃マリーアントワネットに愛された貴重なバラ『ヴェルサイユ・ローズ』

王妃マリー・アントワネットが愛したヴェルサイユのシークレットガーデンに現存する貴重なバラ『ヴェルサイユ・ローズ』、その独特の華やかな香りはまさに「美の宝石」です。「ニナス プレミアム フェイスマスク」は、フランス-ヴェルサイユから届いたロイヤルな香りと共に、あなたの肌にキメとうるおいをお届けします。

ニナス プレミアム フェイスマスク

【商品名】ニナス プレミアム フェイスマスク（ヴェルサイユ・ローズの香り）

【発売日】 2026年5月19日（火）～

【販売場所】オンラインショップ、ニナス各店舗、キャラバンコーヒー各店舗

【内容量】 22ml×5枚入り

【販売価格】2,750円（税込）

【製造販売元】株式会社コスメディアラボラトリーズ

【公式オンラインショップ商品ページ】

https://www.ninas-marieantoinette.jp/item/detail/1_3_0087100000_1/1

《公式オンラインショップ》

https://www.ninas-marieantoinette.jp/

【ニナス マリー・アントワネット】

「ニナス マリー・アントワネット」は、パリの中心地であるヴァンドーム広場のすぐ隣に本店を構える、1672年創業の老舗フランス紅茶ブランドです。 ニナスの前身はフランス初のラベンダーエッセンシャルオイルを抽出した香料会社。「アロマのマジシャン」としても有名だったピエール・ディアズのフレグランス技術でフランス宮廷御用達として知られるようになりました。

王妃マリー・アントワネットにも愛されたフレグランス作りのノウハウは、時をかけて受け継がれ、今ではフレーバーティーやエッセンスのアロマに活かされています。

https://www.ninas-marieantoinette.jp/

【株式会社ユニマットライフ キャラバン事業本部】

1928年に横浜馬車道で創業したコーヒーブランド「キャラバンコーヒー」を主軸とし、コーヒー豆の輸入、焙煎、加工、販売、卸売を展開する他、パティスリーブランド「ベルグの４月」3店舗の運営および洋菓子の製造販売、パリの中心地であるヴァンドーム広場のすぐ隣に本店を構えるフランスの紅茶ブランド「NINA’S」日本総代理店として茶葉製品の販売、卸売を行っています。

https://www.unimat-life.co.jp/

https://www.unimat-caravan.co.jp/