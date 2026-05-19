Com2uS Holdings、新作スタイリッシュアクションRPG『ARES: THE IRON VANGUARD』のグローバルアーリープレビューを開始！

株式会社 Com2uS Japan

Com2uS Holdingsは、新作スタイリッシュアクションRPG『ARES: THE IRON VANGUARD』のグローバルアーリープレビューを開始したことをお知らせいたします。

今回のアーリープレビューは、日本をはじめ北米、ヨーロッパ、東南アジアなど全世界のユーザーを対象に、5月27日(水) 9:00まで実施。PCおよびモバイル（Androidのみ）にてご参加いただけます。

期間中は「エダン平原」「ルナ山脈」「オクルス」といった主要エリアの探索をはじめ、プレイヤー同士の協力コンテンツや、戦略性が問われる大規模レイドなど、本作の核となるメインコンテンツを幅広くご体験いただけます。

本作は、韓国などで先行展開されているアクションMMORPG『ARES: RISE OF GUARDIANS』（日本未リリース）をベースに、マルチプレイよりもソロプレイによる没入感のある体験を好むグローバルユーザーの傾向を反映し、ソロプレイ中心に生まれ変わったアクションRPGです。

近未来を舞台とした世界観とストーリー、さまざまなタイプの「スーツ」を入れ替えながら戦う戦略的なバトルシステムはそのままに、ゲーム序盤にソロプレイコンテンツを重点的に組み込み、ユーザーの皆さまがスムーズにゲームに馴染めるよう設計いたしました。

PvPや協力型のPvE、シーズン制エンドコンテンツなどもバランス良く配置し、育成の面白さとバトルの醍醐味を存分にお楽しみいただけます。

Com2uS Holdingsは、今回のアーリープレビューを通じて世界中のファンの皆さまから貴重なフィードバックを収集するとともに、正式サービス開始に向けたコミュニティの活性化と、グローバルヒットへの基盤構築を目指してまいります。

本作は、さまざまなフィードバックを基に最終調整を行い、2026年下半期にリリースを予定しております。

グローバルアーリープレビューに関する詳細は、公式サイトや公式SNSをご確認ください。

□『ARES: THE IRON VANGUARD』公式サイト

https://aresglobal.com2us.com/

□『ARES: THE IRON VANGUARD』公式Discord

https://discord.gg/yHUYPKRFU4

□『ARES: THE IRON VANGUARD』公式Facebook

https://www.facebook.com/ARES.OFFICIAL.EN

□ Com2uS Holdings公式サイト

https://holdings.com2us.com/ja

ぜひ、『ARES: THE IRON VANGUARD』のグローバルアーリープレビューにご参加ください。

今後とも「Com2uS Holdings」をよろしくお願いいたします。