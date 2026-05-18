【JAPANサッカーカレッジ】天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会 出場決定のお知らせ

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループ全国唯一のサッカー総合専門学校 JAPANサッカーカレッジは、5月10日（日）に行われた「2026新潟日報杯・共同通信杯 第31回新潟県サッカー選手権大会～天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会 新潟県代表決定戦」決勝戦で勝利し、見事天皇杯本大会への出場権を獲得いたしました。

【試合結果】

日時：2026年5月10日（日）13:00KICKOFF

会場：新発田市五十公野公園陸上競技場

結果：新潟医療福祉大学サッカー部 2-2 （PK戦3-4）JAPANサッカーカレッジ

JAPANサッカーカレッジの天皇杯出場は2年ぶり15回目となります。

天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会は8月19日（水）に1回戦が行われ、2027年1月1日（金・祝）に決勝戦が行われます。

組み合わせおよび対戦相手は後日発表となります。

JFA HP）

https://www.jfa.jp/match/emperorscup_2026/

JAPANサッカーカレッジ 学生運用HP）

https://jsc-team-info.studio.site/

＜JAPANサッカーカレッジについて＞

サッカー日韓ワールドカップが開催された2002年に、選手・コーチ・トレーナー・マネージャー・フロントスタッフなどを育成する全国唯一のサッカー総合専門学校として新潟県北蒲原郡聖籠町に誕生しました。

2005年には高等部を設置し高校生年代の受け入れも行っています。2026シーズンはＪリーグ60クラブ中59クラブで卒業生約380名が活躍するなど、サッカー業界・スポーツ業界に広く人材を輩出しています。

学校法人 国際総合学園 JAPANサッカーカレッジ

所 在 地：新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜925-1

代表者名：原 朋洋

URL：https://cupsnet.com/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/