カリフォルニア発タオルブランド「LEUS」より、2026SS新作ビーチタオル全6デザインが登場

カスタムプロデュース株式会社

2017年にカリフォルニアで誕生したタオルブランド「LEUS（レウス）」より、2026SSシーズンの新作ビーチタオル全6デザインを発売いたします。

「LEUS」は、高い吸水性とやわらかな肌触り、持ち運びやすさを兼ね備えたタオルブランドです。サーフィンをはじめ、アウトドア、ジム、旅行など、さまざまなアクティブシーンに寄り添うアイテムとして、多くのユーザーから支持を集めています。

2026SS新作では、ブランドらしい個性あふれるグラフィックと鮮やかなカラーリングをまとった全6種類のデザインが登場。自然からインスピレーションを受けたデザインを中心に、ビーチやアウトドアシーンを楽しく彩るラインアップとなっています。

ビーチシーンを彩る、個性豊かな6種類の新作デザイン

PINEAPPLE PARADISE 6,820円（税込）JUNGLE FEVER 6,820円（税込）LEOPARD 6,820円（税込）WESTWARD 6,820円（税込）TIEDYE RAINBOW 6,820円（税込）WATERMELON 6,820円（税込）

今回登場する2026SS新作ビーチタオルは、LEUSならではの大胆なグラフィックと色使いが魅力。

なかでも「BEACH ECO TOWEL PINEAPPLE PARADISE」は、夏らしい開放感を感じさせるパイナップル柄が印象的なデザインです。ビーチやプールサイドはもちろん、キャンプや車内、トレーニング後など、日常のさまざまなシーンにアクセントを加えます。

全6種類の新作デザインは、タオルとしての機能性だけでなく、持つ人のスタイルや気分に合わせて選べる楽しさも魅力。サーフトリップやアウトドアギアとしてはもちろん、毎日のアクティブな時間を彩るアイテムとして活躍します。

147cm×84cmの大判サイズ。快適な使用感と扱いやすさを両立

新作ビーチタオルは、147cm×84cmの大判サイズ。身体をしっかり包み込めるサイズ感ながら、厚すぎない生地感で持ち運びやすく、ビーチや旅行先でも快適に使用できます。

素材には100%リサイクルコットンを採用。超吸収性と速乾性を備えた絶妙な厚みにより、海上がりやシャワー後の使用にも適しています。

さらに、乾燥を促すハンギング用ループ付き。使用後に掛けて乾かしやすく、サーフィンやアウトドアなど移動の多いシーンでも便利な仕様です。

商品概要

商品名：BEACH ECO TOWEL

展開デザイン：全6種類

ブランド：LEUS（レウス）

価格：6,820円（税込）

サイズ：147cm×84cm

素材：100%リサイクルコットン

特徴

・2026SS新作として全6種類のデザインが登場

・自然からインスピレーションを受けたグラフィックデザイン

・超吸収性と速乾性を備えた絶妙な厚み

・100%リサイクルコットンを使用

・乾燥を促すハンギング用ループ付き

・サーフィン、アウトドア、ジム、旅行など幅広いシーンに対応

LEUS（レウス）について

LEUSは、2017年にカリフォルニアで誕生したタオルブランドです。

高い吸水性、やわらかな肌触り、持ち運びやすさを兼ね備えたタオルを展開し、サーフィンをはじめ、アウトドア、ジム、旅行など、アクティブなライフスタイルを楽しむユーザーに向けたアイテムを提案しています。

個性あふれるグラフィックや鮮やかなカラーリングもブランドの魅力。毎日のアクティブな時間を楽しく彩るタオルブランドとして、幅広いユーザーから支持を集めています。

公式サイト：https://www.leustowels.com/

カスタムプロデュース株式会社について

本社：〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1-10-2 YSビル2F

代表者：代表取締役社長 郷右近 穣

設立：1993年11月

電話番号：04-7183-2380

URL：https://www.customproduce.com

事業内容：ファッションアパレル、雑貨、スポーツ用品等の輸入

取扱いブランド：LEUS, STANCE, COAL, PONTO, eo, 他

本件についてのお問合せ先

LEUS カスタマーサービス

https://www.cpistore.jp/contact