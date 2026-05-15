都会の隠れ家『木の洞窟』×雲梯で、大人のガチガチ姿勢を強制リセット！SNS総フォロワー約40万のトレーナーが手掛けるピラティス＆パーソナルジム「NewAns」2号店が武蔵小山にオープン。
私らしい美をみつけるための
ピラティス&パーソナルトレーニングジムNewAns（ニュアンス）
都会の喧騒を忘れるような隠れ家トレーニングジムへようこそ
■なぜ、大人のジムに「雲梯（うんてい）」なのか？
実は、不調知らずの体に導くためのツールが雲梯（うんてい）です。
NewAns武蔵小山店の最大の特徴は、スタジオ内に設置された「雲梯」です。
現代人の多くは、スマートフォンやパソコンの酷使により、本来の身体能力が眠ってしまっています。その結果引き起こされるのが、反り腰や猫背、ストレートネックといった姿勢の崩れや、肩こり・腰痛です。
「ぶら下がる」「全身を連動させて前に進む」という雲梯の動きは、ガチガチに固まった姿勢を根本からリセットしてくれる最強のツールです。子どもの頃のように無心で取り組むうちに、本来のしなやかな動きを取り戻し、まるで羽のように軽く、不調知らずの体へと近づいていきます。
- NewAns西新宿の店舗情報
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141295/table/3_1_72631ee525830fdee709711e4d3d5625.jpg?v=202605161151 ]
- 料金、プラン
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141295/table/3_2_8148c55bb3e8e155c5996c9455fc066e.jpg?v=202605161151 ]
■NewAns武蔵小山が提供する、心と体が変わる3つのステップ
お客様のお悩みを根本から解決するため、3つのステップでアプローチします。
1. 【Treatment】自律神経から見直す「疲労度チェック」
初めてのご来店時には、カウンセリングとともに疲労度を測ります。数分程度でお疲れ具合やストレス耐性度を可視化し、それを元に最適なメニューをご提案します。
身体を変えるには、ジムに来ている時間以外の「日常生活」も重要です。
忙しい毎日とどう向き合うか、姿勢や呼吸、歩き方などの観点から、心も体も健康になるための計画をお伝えします。
2. 【Pilates】マイナスからゼロへ。マシンを相棒に体を整える
「ピラティスは難しそう」という方にこそ、取り組んでいただきたいと強く思っています。ピラティスマシンは、あなたの動きを補助してくれる頼もしい相棒です。
特有の癖を持ったままトレーニングをすると、ケガや望まない部位の発達に繋がります。
まずはマシンを使って柔軟性を高め、正しいフォームを学ぶことで、体の状態をマイナスから「ゼロ（ニュートラル）」へと導きます。
3. 【Movement & Training】雲梯と多彩な動きで、理想のボディメイクへ
ピラティスで整え、「雲梯」で全身を連動させた後は、筋肉へ最も適切にアプローチできる状態になっています。
重いものを持ってしゃがむ、凹凸のある床を歩く、ボールを投げるなど、大人になるにつれて経験しなくなった多彩な動きを取り入れます。
ただ不調を改善するだけでなく、引き締まったウエストや上向きのヒップ、凛とした美しい背中など、あなた好みのボディメイクを叶えます。
■まるで「木の洞窟」。自分だけの隠れ家空間
トレーニング空間にも徹底的にこだわりました。
一歩足を踏み入れた瞬間、木の温もりに包まれる、まるで『木の洞窟』のようなデザインを採用。都会の喧騒を忘れ、外の世界から守られているような安心感の中で、ご自身の心と体にじっくりと向き合っていただけます。
設備一覧
★ピラティスマシン（リフォーマー&タワー、チェア、ラダーバレル、キャデラック）
★ダンベル&ケトルベル
★雲梯（うんてい）
★自律神経測定器
★InBody
★ウォーターサーバーなど
高尾 勇斗（ユウトレ）
■代表からのメッセージ
代表取締役 / パーソナルトレーナー：高尾 勇斗
NewAnsがずっと軸にしているのは『大切な人を連れていきたい』と心から思える場所にすることです。
100歳を越えても、大切な人と一緒に自分の足で歩き続けられる。
そんな未来の体づくりを根本から支える場所に、ここ武蔵小山店を育てていきます。
「ピラティス × 雲梯 × トレーニング」の独自メソッドで、日々の不調から解放されたストレスフリーな毎日を手に入れましょう。
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YouTube
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インスタグラム
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YouTubeでは立ったままできる「立ち筋トレ」シリーズが大ヒットし、幅広い層の女性から支持されている。新たなアプローチ方法・骨格姿勢改善ピラティス「#ほねピラ」をオンラインサロンで普及中。
2024年、パーソナルジム「NewAns（ニュアンス）」をオープンし、体の悩みを持つ人を世の中から1人でも減らすために奮闘している。
■オープン記念キャンペーン実施中！
初めての方には「カウンセリング＋ピラティス／トレーニング体験90分」をご用意しております。また、現在オープンを記念して当日入会で入会金が無料になるキャンペーンを実施中です。
【店舗情報】
店舗名：NewAns（ニュアンス）武蔵小山
オープン日：2026年4月27日
提供サービス：パーソナルトレーニング、マシンピラティス
▼体験予約・詳細はこちらから▼
https://newans.azzist.jp/register
まずは一度、木の洞窟でご自身の「ニュートラルな身体」を取り戻す感動をご体感ください。
株式会社ユウトレ
代表取締役 高尾勇斗
〒160-0023 東京都新宿区西新宿４丁目１８－２ フィル・パーク西新宿 4F
info@newans.jp