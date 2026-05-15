【小中学生対象】放課後探究型プロジェクトスクール、オンライン体験会開催！

株式会社NIJIN

NIJINアカデミープロジェクト塾（運営：株式会社NIJIN／所在地：東京都江東区／代表：星野達郎）は、小中学生を対象に探究型プロジェクト学習を体験できるメタバース体験会を開催します。

◼️NIJINアカデミープロジェクト塾とは？

NIJINプロジェクト塾公式サイト は、小中学生を対象とした放課後探究型オンライン習い事です。子どもたち一人ひとりの「好き」や「やってみたい」を起点に、企業・地域・社会とつながるプロジェクトに挑戦しながら学びを深めます。メタバース空間を活用し、全国の仲間と協働しながら、企画力・表現力・コミュニケーション力など、これからの時代に必要な力を育む新しい学びの場です。

◼️メタバース体験会概要

【開催概要】

日 時：2025年5月26日（火）16:30～17:30

会 場：NIJINアカデミーメタバース校舎

参加費：無料

対 象：小学1年生～中学３年生

定 員：10名

申込方法：Peatixより無料チケット購入

※https://peatix.com/event/5002229/view

◼️好きで仲間と繋がる放課後

NIJINプロジェクト塾 には、イラスト、Minecraft、Scratchなど、それぞれの「好き」を持った子どもたちが全国から集まっています。子どもたちは興味・関心ごとにグループをつくり、イラスト制作やゲーム制作、プログラミングなどのプロジェクト活動に主体的に挑戦しています。例えば、イラストが好きな子どもたち同士でチームを組み、目標に向かって作品制作や企画運営に取り組むなど、互いに刺激を受けながら学びを深めています。学校や地域では“好き”でつながれる仲間と出会えない子どもたちも、メタバース空間を通じて全国の仲間と出会い、自分らしく挑戦できる環境が広がっています。子どもたちが実際に立ち上げているプロジェクト一覧は、こちらをご覧ください。

https://project.nijin.co.jp/projects/

◼️地域や企業とつながる実践型プロジェクト

NIJINプロジェクト塾では、地域や企業と連携しながら、子どもたちが実社会とつながる実践的な学びに挑戦しています。現在進行中のプロジェクトの一つ「東金市盛り上げプロジェクト」は、「地域の子どもたちをもっと笑顔にしたい」という想いから、小学3年生が立ち上げた取り組みです。地域の大人たちと協力しながら、東金市を盛り上げるイベントの企画・運営に挑戦しています。

また、「沖縄観光課題解決プロジェクト」では、観光地に住む小学4年生が、地域の観光課題を解決したいという想いからプロジェクトを立ち上げました。沖縄の観光企業や団体に向けてプレゼンテーションを行い、子どもたち自身が地域社会と関わりながら課題解決に取り組んでいます。

■NIJINアカデミープロジェクト塾とは

オンラインで全国の小中学生が参加できる探究型アフタースクール。子どもたちが自らの興味・関心を起点に、社会とつながるプロジェクトを立ち上げ、実行していく新しい学びの場です。

「社会とつながる実践的な学び」「プロフェッショナルとの対話」「子ども主体のプロジェクト推進」を柱に、教科書中心の学びでは得られない“リアルな経験”を提供。学校や家庭だけでは得られない第3の学び場として、一人ひとりの個性や探究心を社会的価値へとつなげていきます。

子どもたちは、自ら課題を見つけ、企画し、形にするプロセスを通して、「自分で考え、動かし、社会に価値を届ける力」を育みます。既存の教育の枠にとらわれず、すべての子どもが自分らしく挑戦できる未来を創ることを目指しています。

▶公式HP：https://project.nijin.co.jp/

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。