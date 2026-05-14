株式会社ZENKIGENとOEMに関する事業提携契約を締結

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）は、採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」を提供する株式会社ZENKIGEN（本社：東京都港区、代表：野澤 比日樹、以下ZENKIGEN社）とOEMに関する事業提携契約を締結したことを、下記の通りお知らせいたします。

当社グループの中期的な成長戦略

当社グループは、2026年2月に、中期的な成長戦略として、2028年12月期に営業利益100億円、2030年12月期に営業利益150億円を見込む計画を策定しました。その達成を支える重要指標として、「モチベーションクラウド」を中心とした年間経常収益について、2028年12月末に150億円、2030年12月末に240億円の実現を目指します。達成に向けては、「モチベーションクラウド」における既存サービスの対象を国内中堅・中小企業へ拡大するほか、変革サービスにおける新規サービスの拡大を推進します。まずは「採用支援」および「マネジメント支援」へと拡大し、その後も新たな領域において、クラウド化を推進する予定です。

株式会社ZENKIGENの強み

ZENKIGEN社は、「テクノロジーを通じて、人と企業が全機現できる社会の創出に貢献する」というビジョンのもと、2017年10月に創業しました。AIテックカンパニーとして、独自開発のAIモデルや生成AI・LLMを活用し、採用プロセス全体の最適化を実現する採用DXサービス「harutaka」を提供しています。

「harutaka」は、2017年の提供開始以来、大手企業を中心に1,000社以上の採用DXを支援してきました。自己PR動画による録画選考機能や、Web面接による選考業務の効率化、対話型AIを活用したAI面接など、採用活動を幅広く支援しています。

今回の契約締結背景

採用支援領域におけるさらなる価値向上に向けては、2026年2月にZENKIGEN社と資本業務提携を締結し、採用DXサービス「harutaka」との連携を進めてまいりましたが、これらの取り組みを具体的なプロダクト連携として一層推進し、サービス価値のさらなる向上を図るべく、このたびOEMに関する事業提携契約を締結しました。

すでに、2026年4月には、「採用支援」のクラウドサービス「モチベーションクラウド エントリーマネジメント」をリリースしております。本サービスは、「数を増やすだけでなく、質も高め続ける採用の実現」をコンセプトに、企業の採用成功をワンストップで支援するサービスです。当社のデータベースを活用した応募者特性の可視化や、コンサルティングノウハウを活用し、母集団形成から採用面接までの採用プロセスにおける数と質の同時向上を支援しています。

今回のOEMに関する事業提携契約は、本サービスのさらなる高度化・機能拡張を目的としたものであり、ZENKIGEN社が有する面接・コミュニケーション領域を中心とした採用DX技術と、当社グループの採用コンサルティングノウハウを掛け合わせることで、サービス価値の一層の向上を図ってまいります。これにより、当社グループの中期的な成長戦略の実現に向けた取り組みを一層推進してまいります。

株式会社ZENKIGENの概要

・代表取締役 CEO：野澤 比日樹

・所在地：東京都港区虎ノ門4丁目3-1 城山トラストタワー 21F

・設立：2017年10月

・事業内容

採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」の企画・開発

パートナーとの共同研究機関「ZENKIGEN Lab（ゼンキゲンラボ）」の運営

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15F

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション