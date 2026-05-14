「人生を、履く。」ニューヨーク発、NBAスター愛用の自己表現型アンダーウェア “PSD” が日本本格上陸！公式オンラインストアがオープン

カスタムプロデュース株式会社

カスタムプロデュース株式会社（本社：千葉県我孫子市）は、ニューヨーク発のアンダーウェアブランド「PSD（ピーエスディー）」の日本における本格展開をスタートさせました。2026年4月21日には日本公式オンラインストア（https://psdunderwear-jp.com/）をオープンし、日本市場でのさらなる成長を加速させます。

■ 背景と狙い：アンダーウェアを「自己表現のギア」へ

近年、日本のメンズファッション市場では、単なる機能性だけでなく、自分の価値観を反映するアイテムへの需要が高まっています 。特にZ世代やミレニアル世代の間では、スニーカーやアクセサリーと同様に“インナーまで含めてスタイルを完成させる”という価値観が広がっています 。

PSDは、2007年の創業以来「アンダーウェアをカルチャーの一部にする」という思想を掲げてきました 。NBAのジャ・モラント選手やジミー・バトラー選手といった世界的なトップアスリート、さらには音楽やストリートカルチャーとの深い結びつきを通じて、全米で絶大な支持を得ています 。今回、日本公式オンラインストアを開設することで、ファッションやスポーツに敏感な日本のユーザーへ、新しい「自己表現」の形を提案します 。

PSD グローバルアンバサダーを見る :https://psdunderwear-jp.com/blogs/psd-family?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease

■ PSDの特徴

1. トップアスリートを支える高い機能性 主力商品「CORE STANDARD（コアスタンダード）」は、激しい動きでも太ももの筋肉をサポートする適度なフィット感を実現 。4方向ストレッチ素材やフラットロック縫製を採用し、肌擦れを防ぎながら高い耐久性を維持します 。

2. 圧倒的な通気性と快適性 フロントポーチ部分にはマイクロメッシュ素材を使用し、アクティブなシーンでも最大限の通気性を確保します 。

3. 個性を放つ多彩なコラボレーション 2026春夏コレクションでは、ジャ・モラント選手のコラボモデルをはじめ、DCコミックス（バットマン）や、ロック・パンクカルチャーブランド「BROKEN PROMISES」とのコラボなど、既存のアンダーウェアの枠を超えたデザインを展開します 。

PSDの主力商品であるCORE STANDARDモデルの機能説明。世界中のトップアスリートを満足させる機能性と細部にわたる快適性へのこだわりが散りばめられています。

■ 2026春夏コレクション 商品概要（一部抜粋）

2026春夏コレクションには、ジャ・モラント選手のコラボ商品をはじめ、モーターサイクルやロック・パンクカルチャーブランド「BROKEN PROMISES」とのコラボコレクションや、日本でも人気のバットマンとのコラボ、各国の通貨をモチーフにした「Money＆Luxury」コレクションなど、多彩なラインナップが揃っています。

NBAプレーヤー ジャ・モラントコラボコレクションJA HUSTLE MM S-XL \3520(込)JA MONOGRAM MM S-XL \3520(込)JA STITCHED MM S-XL \3520(込)

●その他の注目コレクション

モーターサイクルやロック・パンクなどのカルチャーを感じる『BROKEN PROMISES』とのコラボコレクションバットマンをはじめとする日本でも人気のDCコミック コラボコレクション各国のお金をモチーフにしたインパクト大のデザインが人気のMoney＆LuxuaryコレクションPSD公式オンラインストア :https://psdunderwear-jp.com/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease

PSDは「WEAR YOUR LIFE（人生を履く。）」を掲げ、スポーツ、音楽、ポップカルチャーを融合させた次世代アンダーウェアブランドとして、日本市場にも新たな風を吹き込むことを目指します。

PSDとは

『WEAR YOUR LIFE (人生を履く。)』

ニューヨークで誕生した「PSD」は、スポーツ、音楽、ポップカルチャーを融合させた全米で大人気の次世代アンダーウェアブランドです。「Wear Your Life.」を掲げ、単なる衣類ではなく自己表現のギアとしてアンダーウェアを再定義。2007年の創業以来、革新的なデザインと高い機能性でZ世代やトップアスリートを中心に支持を広げてきました。ストリートの熱量を日常に届け、パフォーマンスの常識を塗り替えます。

●本件についてのお問合せ先

PSD カスタマーサービス

https://psdunderwear-jp.com/pages/contact