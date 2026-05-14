使い捨て電子タバコ「DR.CHILL7000」、累計販売数2万個を突破しました

株式会社SOCIAL GREEN TECHDR.CHILL7000、Amazon・楽天市場の電子タバコランキング1位獲得を経て、両モール累計販売数2万個を突破

株式会社SOCIAL GREEN TECH（本社：東京都渋谷区、代表者：山崎歩夢）が展開する使い捨て型電子タバコ「DR.CHILL7000（ドクターチル7000）」が、Amazon・楽天市場における累計販売数で2万個を突破いたしました（2026年5月時点）。

2026年5月2日にAmazon売れ筋ランキング「電子タバコ」カテゴリーで1位、5月9日に楽天市場「電子タバコ」ランキング・デイリー1位を獲得し、その勢いを背景に、初めて電子タバコを試される方を中心に多くのご支持をいただきました。

公式サイト：https://dr-chill.shop

背景：初めての電子タバコ体験を求めるライト層からの支持

2025年以降の紙巻きタバコの度重なる値上げ、健康増進法の改正、職場や飲食店における喫煙環境の変化を受け、紙巻きタバコの代替手段として電子タバコ（VAPE）への関心が高まっています。

一方で、従来のPOD型・リキッド補充型のVAPEは「使い方が難しい」「リキッド補充や充電が面倒」「最初の一本に踏み切れない」といった声も多く、特に初めてVAPEを試す層にとってのハードルが高いことが課題でした。

「DR.CHILL7000」は、こうしたライト層・ビギナー層に向けて開発された完全使い捨て型のVAPEです。開封後すぐに吸引でき、リキッド補充・充電・メンテナンスは一切不要。最大約7,000回の吸引（紙巻きタバコ約35～40箱分相当）と16種類のフレーバー展開で、ヘビーユーザーの満足度にも応える設計となっています。

連続ランキング1位獲得の勢いを背景に- 2026年5月2日：Amazon売れ筋ランキング「電子タバコ」カテゴリーで1位を獲得- 2026年5月9日：楽天市場「電子タバコ」ランキングでデイリー1位を獲得

両ECモールでの1位獲得を経て、Amazon・楽天市場における累計販売数が2万個を突破いたしました（2026年5月時点）。多くの方々からのご支持に、心より感謝申し上げます。

「DR.CHILL7000」の特長

1. 最大約7,000回の吸引 ─ 紙タバコ約35～40箱分

14mlの大容量タンクと500mAhバッテリー、15W出力により、1本で最大約7,000回の吸引を実現。使い捨て型VAPEとしては最高クラスの吸引数です。

2. 16フレーバーの豊富なラインナップ

DR.CHILL7000 全16フレーバー

果実系から茶系、メンソール系、シガー系まで、嗜好に応える16種類のフレーバーを展開しています。

3. メンテナンスフリー ─ 開封して吸うだけ

開封→吸う→廃棄 の3ステップ

リキッド補充・コイル交換・充電は一切不要。開封してそのまま吸引するだけで自動起動し、使い切ったら廃棄するシンプル設計です。

4. 特許メーカーとの共同開発による「爆煙＆濃厚フレーバー」

国内外で特許を多数保有する製造メーカーとの共同開発による独自スモークエンジンを搭載。ミストの粒子を細かく均一化することで、濃厚なフレーバーと爆煙を両立しました。

5. ニコチン0・タール0、副流煙の心配なし

植物由来成分を使用し、ニコチン・タールは一切含みません。健康増進法の対象外で、副流煙も発生しないため、周囲への配慮も可能です。

製品スペック[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/19_1_2d609a7216eb630ba50ddd993cc609ea.jpg?v=202605140451 ]今後の展望

当社では今後、「DR.CHILL7000」のフレーバー拡充、販売チャネルの拡大、自社メディア「CHILL VAPE」（https://vape.dr-chill.shop ）でのレビュー・選び方ガイドの発信を通じて、VAPEを初めて試すライト層から、フレーバーバリエーションを楽しみたい方まで、幅広い層に「紙タバコを超える満足体験」を届けてまいります。

また、本家充電式POD型「DR.CHILL」（独自リキッド「シガーキック+(TM)」搭載）と合わせ、ユーザーのライフスタイルや使用シーンに応じて選べるDR.CHILLブランドのラインナップ強化を継続してまいります。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/19_2_45ccf0fe288a241bb832ef316177baf6.jpg?v=202605140451 ]

株式会社SOCIAL GREEN TECH 広報担当

お問い合わせフォーム：https://socialgreentech.co.jp/contact