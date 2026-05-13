ジチタイアド、千葉県木更津市と空き家等解消に向けた官民連携に関する協定を締結

株式会社ジチタイアド

空き家・空き地の総合相談窓口「アキソル」を運営する株式会社ジチタイアド（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：時津孝康、以下「ジチタイアド」）は、千葉県木更津市（以下、「木更津市」）が公募した令和7年度木更津市連携事業提案制度に採択され、連携協定を締結いたしましたのでお知らせします。また、2026年4月28日に木更津市にて協定締結式が行われました。

■背景・目的

ジチタイアドでは、自治体の財源確保・コスト削減を目的とする広告事業の他、空き家・空き地の総合相談窓口「アキソル」を運営しております。この事業は、全国の空き家に関わる様々な問題を解消し、住みよいまちづくりに貢献することを目的としております。2021年のサービス開始以来、空き家問題を抱える全国の自治体との官民連携協定を推進し、2025年12月末時点で113自治体と協定・連携しております。

木更津市は千葉県の中西部に位置し、東京湾アクアラインによる都心へのアクセスの良さと、海や里山などの豊かな自然環境を併せ持つ恵まれたまちです。木更津市では、LINE公式アカウントを活用したオンラインでの移住・定住相談窓口の開設や、「木更津市空家バンク」を通じたリフォーム助成制度を設けるなど、移住定住の需要に応えるための施策を積極的に推進されています。しかし、依然として一定数の空き家が放置されており、市場での流通が困難になりつつある物件に対しても、新たな利活用の道を見出さなければならないという課題に直面していました。

そのような状況で、この度アキソルにおける全国にわたる自治体の導入実績や空き家所有者への相談対応のノウハウが評価され、事業提案が採択、連携協定を締結する運びとなりました。

アキソルは今後も、空き家のさらなる利活用を通じて、地域課題の解決に貢献してまいります。

木更津市の空き家対策においてアキソルは、以下の取り組みを行います。

１.空き家・空き地に関する無料の総合相談窓口

２.業者とのマッチング（解体・剪定・遺品整理等）

３.0円物件マッチング（市場流通性の低い空き家・空き地の贈与マッチング）

４.啓発チラシの制作

５.意向調査アンケートのスキーム構築

※その他自治体との連携で必要な業務

今後も、空き家のさらなる利活用を通じて、地域課題の解決に貢献してまいります。

■協定式の様子

■空き家問題の対策において連携協定実績のある千葉県内の自治体

今回の木更津市で、千葉県内の自治体との協定実績は7自治体となります。

これまで協定締結している自治体は八街市、山武市、九十九里町、白子町、長南町、大多喜町です。

■空き家・空き地の総合相談窓口「アキソル」について（https://akisol.jp/）

2021年のサービス開始以降、2025年12月末時点でジチタイアドによる全国の自治体との協定・連携は113自治体となっております。今後とも全国の自治体の皆様とともに、空き家問題の解消に向けて推進してまいります。

【アキソルのサービスラインナップ】

・空き家に関するご相談窓口

・0円物件マッチング（無償譲渡のサポート）

・草木剪定、解体、遺品整理、相続登記、など様々な空き家対策の場面で必要な業者や専門家のご紹介

・その他、啓発チラシの作成など自治体との連携で必要な業務



・株式会社ジチタイアドについて

代表者：代表取締役社長 時津孝康

所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F

資本金：1,000万円

事業内容：自治体の財源確保・コスト削減を目的とする広告事業、空き家問題総合相談窓口「アキソル」の運営事業等

・株式会社ホープについて（https://www.zaigenkakuho.com/）

代表者：代表取締役社長兼CEO 時津孝康

所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG 薬院ビル7F

資本金：1,181 万円（2025年3月31日時点）

事業内容：自治体に特化したサービス（広告事業、ジチタイワークス事業、企業版ふるさと納税支援事業、空き家対策 関連事業、他）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジチタイアド アキソル運営室

Tel: 092-716-3300（直通） / Email: akisol@zaigenkakuho.com

【取材に関するお問い合わせ先】

株式会社ホープ 広報・IR課 / Email: pr@zaigenkakuho.com