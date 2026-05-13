生成AI時代、3～5歳児の親に“身体で学ぶ”幼児教育を体験していただきます

株式会社こどもとくらし

私は東京都港区にて、高輪シュタイナーこども園の園長を務めております赤川幸子と申します。このたび高輪シュタイナーこども園では、3～5歳のお子さんを育てている親御さんを主な対象にした「親向け幼児教育体験会」を、5月30日と6月13日に開催することにいたしました。



高輪シュタイナーこども園は2008年に開設しましたが、今回のように、親御さんご自身に園の教育を身体で体験していただく機会を本格的に設けるのはこの18年で初めてです。

いま、私たち大人は、生成AIやITに囲まれた毎日を生きています。たくさんの情報に触れ、画面を見つめ、頭を使って判断し続ける時間が、とても多くなりました。便利になったことはたくさんありますが、その一方で、手を動かして何かをつくること、素材に触れること、五感を使ってゆっくりと感じることは、知らず知らずのうちに少なくなっているようにも感じます。

けれど、子どもが幼い時期に本当に必要としているものは、とても素朴で、身体的で、あたたかなものです。

手を使うこと。くり返すこと。季節を感じること。自分でやってみること。そうした日々の積み重ねの中で、子どもの感覚は育ち、意思が育ち、生きる土台が育っていくと、私は考えています。だからこそ今回は、子どものための教育を、まず親御さんご自身に体験していただきたいと思いました。

見学したり説明を聞いたりするだけでは、教育の本質はなかなか理解しづらいです。でも、自分の手で小麦を挽き、パンをつくり、色や形に触れながらお絵描きをしてみると、子どもたちが日々どんな世界の中で育っているのか、その一端を身体で感じていただけるのではないかと思っています。

【開催概要】

名称：親向け幼児教育体験会

日時：2026年5月30日（金）10時～12時、6月13日（金）10時～12時

会場：高輪シュタイナーこども園

対象：２～３歳児の保護者

定員：各回10名

参加費：無料

内容：小麦を挽いてパン作り、水彩画 など

高輪シュタイナーこども園では、規則正しい生活リズムの中で、子どもたちが自分の身体をしっかり使いながら過ごすことを大切にしています。



また、無添加で素材の味を活かした手づくり給食やおやつも、日々の大切な営みの一つです。派手な刺激を与えるのではなく、暮らしの中にある豊かさを、子どもたちと一緒に丁寧に味わっていく。そんな保育を続けてきました。

便利さや速さがどんどん増していく今だからこそ、子どもだけでなく、大人にもまた、手を動かし、五感を使い、ゆっくりと何かを感じる時間が必要なのではないでしょうか。



今回の体験会が、親御さんにとって、子どもの育ちにとって本当に大切なものをあらためて見つめるきっかけになれば、とても嬉しく思います。

【お問い合わせ先】

赤川幸子（あかがわ ゆきこ）

高輪シュタイナーこども園・広尾シュタイナーこども園園長

TEL：090-7945-4621

E-mail：akagawa285@gmail.com

URL：https://ts-kodomoen.jp

ライゲンの時間にじみ絵の時間