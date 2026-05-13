【世界初】AIがハードウェアを直接操作可能に。特許取得済みの″ファームウェアレス技術″で実現。obniz、MCPサーバーを無料公開

株式会社obniz

株式会社obniz（本社：東京都豊島区、代表取締役 佐藤 雄紀、以下「obniz」） はAIクライアントから フィジカルデバイスを直接操作できる 「obniz MCP Server」 を、本日、開発者向けα版として 無料公開 いたしました。

ChatGPT、Claude、Cursor などの MCP（Model Context Protocol）対応 AI クライアントから、設定わずか3ステップで、全国に配置された obniz デバイスのセンサー値取得・遠隔制御・既存機器のオン/オフ操作が可能になります。プログラミング不要・サーバー構築不要・追加料金なし。AI が文章を生成するのと同じ感覚で、実世界のハードウェアを操作できるようになります。



▼ 製品ドキュメント

https://docs.obniz.com/ja/developer/mcp-server/

■ 本リリースのポイント

■ 背景：AIエージェントの次のフロンティアは"フィジカルAI"

- 世界初：obniz独自の特許技術「ファームウェアレス技術」（特許6439954 他）により、個別のファームウェア開発もサーバー構築も一切不要でAIから任意のハードウェアを直接制御できる商用プラットフォームを実現。- 対象は自社製品に限定されない：obnizデバイスに接続された センサー・モーター・PLC・BLE機器・既存設備など、あらゆる電子部品をAIから直接操作可能。他のMCP対応IoTプラットフォームは「自社対応製品のみ」が対象であるのに対し、obnizは汎用性が桁違い。- 全国・複数拠点を一括制御：1台ずつではなく、全国に配置された 複数のobnizデバイスへAIから同時にアクセス可能。チェーン店、複数拠点工場、広域インフラ等での活用が見込まれる。- マイコン製による高セキュリティ：obnizデバイスはLinux等の汎用OSではなくマイコン専用OS（obnizOS）で動作するため、不正侵入やウイルス感染が極めて困難。- 無料：既存のobnizユーザーは追加料金なしで本日から利用可能。オープンソース版（GitHub）も同時公開。

2025年、AIエージェントは Slack、Gmail、Notion といった SaaS との連携 で急速に進化しました。次に来るのは、AIが 実世界のモノ（フィジカル） とつながる「フィジカルAI（Physical AI）」の領域です。

しかし、AIに物理デバイスを操作させるために、これまであった以下のような 高いハードル はobnizの技術により解決します。

■ 技術的優位性：他のMCP対応IoTとの本質的違い

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40376/table/93_1_fd4a81814688bd2ac640ce9b20483ab7.jpg?v=202605130152 ]

2025年以降、海外でもIoTプラットフォームのMCP対応が進んでいますが、それらは 「自社対応製品（自社SDKを書き込んだデバイス）」が対象 であり、新しい機器との接続にはデバイス側のファームウェア開発が前提となっています。

一方、obnizは特許取得済みの「ファームウェアレス技術」により、クラウドAPIがマイコンを単なる中継器として、接続された電子部品と直接通信 します。そのため、AIが理解できるものであればどのような機器も操作可能となる技術的差異があります。

- 任意のセンサー・電子部品・既存機器（I2C/SPI/UART/GPIO/BLE/Ethernetなど豊富な接続のハードウェア）をAIから操作可能- デバイス側にプログラムを書き込む必要がないため、AIが自分で「こうやればつながるかな」といったトライアンドエラーを可能とし、何度でも改善を行える- 市場に出回った数万台のデバイスを一括で新しい用途に転用可能（ファームウェア更新作業が一切発生しない）他社：周辺機器ごとに事前設定とプログラム書き込みが必要。obniz：AIが指示した瞬間に機器との通信を確立

AIエージェントの汎用的な活用において決定的に重要な差があります。AI は事前に決められたコマンドを呼び出すだけでなく、新しいセンサーや機器の組み合わせを即座に試せる柔軟性を獲得することになります。

ファームウェアレス関連特許 特許6439954（日本） 特許6519765（日本） 特許7290365（日本） US Patent Application No.16/134,965（米国）

■ ユースケース例

ケース1：工場オペレーターがChatGPTに話しかける

👤「全国の工場の温度で異常な温度が出ているものを教えて」

🤖「全工場中、3現場の合計6つのセンサーで室温よりも20度高い温度が観測されました。詳細を確認しますか？」

ケース2：分析をClaudeに依頼

👤「会議室の人感センサーの過去24時間のログを見て、異常があれば教えて」

🤖「14:30に通常パターンと異なる反応がありました。原因として考えられるのは…」

ケース３：AIで制御し最適化

👤「センサーと空調の配置を確認して、現在の温度を元に空調を制御して最適化して」

🤖「配置をPDFから確認しました。対象となるセンサーの情報からファンAを50%にファンBを25%として出力を変更しました。」

ケース４：AIによる定期実行で自動運用

AIが毎朝、現場のセンサー値を確認し、異常があれば Slackに通知し制御も完了。ここまで人がコードを書く必要なし。

これらが、設定3ステップ・追加料金ゼロ・新規ファームウェア開発ゼロ で実現します。

より正確・高精度な分析と制御を実現するにはAIに前提情報や方針や、各センサーの設置場所など人間しか知らない情報を伝える必要があります。

■ はじめ方（3ステップ）

- obniz Cloud で App Token を発行、アカウント内のobnizデバイスにAppをインストールします。- 利用するAIクライアント（ChatGPT, Claude, Cursor 等）のMCP設定に obniz MCP Server のエンドポイントとApp Tokenを登録- AIクライアントに話しかけてデバイスを操作

リモートサーバー版MCPに加え、オープンソース版（GitHub） も同時公開しており、自社環境で動かしたい企業や開発者にも対応します。 GitHub: https://github.com/obniz/obniz-mcp

■ obniz について

obniz は、「Make Everything Online」 を目指し、2014年に設立された日本発のIoTプラットフォーム企業です。中核技術である「ファームウェアレス技術」は、高く評価され東京大学エッジキャピタル（UTEC）をはじめ複数の投資家及び顧客より信頼いただいております。

- 累計販売台数：4万台以上（国内・海外）- 特許：特許6439954をはじめ複数- 大手導入実績：鹿島建設様をはじめ業界としてホテル、インフラ、ヘルスケアから学校教育まで多数- 認証：ISO 27001（ISMS）取得

独自 OS「obnizOS」を中核に、IoTデバイス・クラウド・SaaSアプリケーションまでをワンストップで提供。統合クラウドサービス「obniz Now」をはじめ、製造・建設・小売・飲食など幅広い業界での導入が進んでいます。

■ 今後の展望

本機能のよりAIが人を介さずとも現実世界に自由にアクセスすることが可能となります。AIにとって現実世界に伸ばした手足のようにobnizの端末を活用可能とすることで全世界の更なるデジタル化を実現します。

obniz は本 MCP Server 公開を皮切りに、「フィジカルAI」領域 での開発者エコシステム拡大を加速します。AIエージェントが現実世界のセンサー・機器とシームレスに連携する未来に向け、開発者・パートナー企業との共創を推進してまいります。

α版では利用者様からのフィードバックを反映し、対応機能の拡張・正式版リリースを順次予定しています。

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40376/table/93_2_1a8adb4111efc664e4ac9f72bc72b57b.jpg?v=202605130152 ]