注ぎを変えれば、ドリップはもっと自由になる。交換式ノズルを採用した「Palatti Drip Kettle」がGREEN FUNDINGにて公開中

株式会社ＥＺＬＩＦＥ

コーヒー器具ブランド「Palatti（パラティ）」は、交換式ノズルを採用したドリップケトル「Palatti Drip Kettle」を、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて公開しました。

抽出スタイルや好みに合わせて、「静流ノズル」と「自在ノズル」を付け替えられる設計で、ハンドドリップの愉しみ方を広げます。さらに、高精度な温度調整や保温機能、心地よい操作性を備え、日常使いから本格抽出まで対応。初心者からコーヒー愛好家まで幅広くお使いいただけるドリップケトルです。

プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9320(https://greenfunding.jp/lab/projects/9320?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=dripkettle_gf_launch)

GREEN FUNDINGで詳細を見る :https://greenfunding.jp/lab/projects/9320?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=dripkettle_gf_launch



■ 製品の特長

1．交換式ノズル

抽出スタイルに合わせてノズルを付け替え可能。「静流ノズル」：ゆっくり、細く、思い通りに。初心者でも扱いやすい安定した注ぎ心地。「自在ノズル」：大胆な注湯で、味わいを引き出す。多用途で使いやすい自在な注ぎ心地。

2．リアルタイム温度検知・温度調整・保温

40℃～100℃まで1℃単位で温度調整が可能。高精度センサーが常に水温を検知し、ケトルを持ち上げてもベースに戻せば再測定して設定温度をキープ。バリスタの繊細な温度調整にも応える設計です。

3．視認性・操作性に配慮したデザイン

ユニバーサルデザインのハンドル。心地よい操作性のマグネットノブ。呼吸をするように光るLEDインジケーター。直感操作を可能とするタッチパネル。

4．耐久性に優れたPVD仕上げ

現在の技術で最もハイエンドとも言われる最先端の金属加工技術PVD。真空中で金属を蒸着することで、傷や摩耗、腐食に強い仕上がりを実現。深みのある色合いと上質な質感です。



■ 開発背景

ハンドドリップは、豆やレシピだけでなく、「どう注ぐか」によって味わいや抽出体験が大きく変わります。 開発チームは、異なる特性を持つ複数のケトルを使い分ける中で、「異なる注ぎ心地を1台で楽しめたら面白い」という発想にたどり着きました。

そこで生まれたのが、交換式ノズルを採用した「Palatti Drip Kettle」です。 繊細で安定した低流量注湯を実現する「静流ノズル」と、自由度の高い高流量注湯を可能にする「自在ノズル」を付け替えることで、点滴のような繊細な抽出からダイナミックな注湯まで対応。

『もっと自由に、もっと奥深く、ドリップを愉しむ。』

その思想から開発された、新しいドリップケトルです。

製品概要

・製品名：Palatti DripKettle

・用途：温調ケトル

・容量：880ml

・カラー：ブラック

オプション品

・ノズル収納ケース

・取手（真鍮・ウォルナット）

・ハンドル（ウォルナット）

・操作ノブ（真鍮）

Palatti（パラティ）について

Palattiは、日々のコーヒー時間をより心地よくするための器具を提案するコーヒー器具ブランドです。機能性だけでなく、使う楽しさや空間になじむデザイン性にもこだわり、毎日のコーヒー体験をアップデートする製品開発を行っています。

■ 公式サイト＆SNS

公式サイト ：https://www.palatti.jp/(https://www.palatti.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=dripkettle_gf_launch)

X（旧Twitter）：https://x.com/palatti_jp(https://x.com/palatti_jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=dripkettle_gf_launch)

Instagram ：https://www.instagram.com/palatti.jp/(https://www.instagram.com/palatti.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=dripkettle_gf_launch)

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■ 株式会社EZLIFEについて

Palattiの日本代理店。Makuakeでの先行販売や、製品のカスタマーサポートなど様々な方向からサポートしております。2020年東京にて設立以来、生活がより豊かで便利になるビジネスグッズやゲーム周辺機器、文房具など様々な製品の販売代理店として、日本市場参入をトータルに支援しています。

株式会社EZLIFE公式サイト：https://ezlife.co.jp/(https://ezlife.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=dripkettle_gf_launch)

■ お問合せ先

日本代理店：株式会社EZLIFE（イージーライフ）

住所：東京都江東区有明3丁目５番７号ＴＯＣ有明 ウエストタワー12階3号室

メールアドレス：marketing@ezlife.co.jp

電話番号：03-6426-0064 (代表)

担当：齋藤