手間いらす?、株式会社スマートオータ?ーのクラウト?型オールインワン宿泊管理システム『Smart Order PMS』と連携を開始
手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、株式会社スマートオータ?ーのクラウト?型オールインワン宿泊管理システム『Smart Order PMS』（https://www.smartorder.ai/ja_jp/）と、2026年5月12日からシステム連携を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348458/images/bodyimage1】
株式会社スマートオータ?ーは、中国大手宿泊SaaS企業として、中国や東南アジア諸国の数多くの事業者にサービスを提供し、世界的に有名なホテルブランドとも提携をしています。これまで様々な課題を解決してきた「実績」とそれを支える「技術力」を活かし、宿泊施設の効率的な運営を実現し、サービスの品質と収益性を向上させるソリューションを提供します。
『Smart Order PMS』は、20万施設300万室以上の導入実績を誇るクラウド型オールインワン宿泊管理システム（PMS）です。施設・客室管理だけでなく、「宿泊名簿のオンライン化」、「自動客室割りあて」、「清掃管理」、「ブッキングエンジン」、「価格・在庫同期」、「OTAチャネルのメッセージ管理」など、宿泊施設運営に必要な機能を網羅しており、宿泊施設運営の課題をワンストップで解決いたします。また、スマートキーなど、セルフチェックイン設備の提供もしており、フロントの無人化・少人化による更なる効率化も実現可能です。2016年リリース以降進化を続けており、2023年には日本でサービス展開を開始し、『Smart Order PMS』を利用した取引が、グローバルで年間7,900億円を達成しています。
今回のシステム連携により、『Smart Order PMS』を利用している宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズと平行して利用することで、販売チャネルの拡大と同時に、空室在庫の一元管理が可能となり、稼働率の向上や業務の効率化を図ることができます。
■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要
『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy、DerbySoft等
▼自社ホームページ用宿泊予約システム
ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等
【株式会社スマートオーダーの概要】
（１）商号 株式会社スマートオーダー
（２）事業内容 中国向けインバウンド広告事業
ホテル・旅館業向けPMSシステム開発・販売・運用
宿泊施設向け無人化・少人化チェックイン設備の開発・販売
（３）本社所在地 東京都港区芝浦二丁目17番13号 保坂興産ビル6F
（４）代表者名 代表取締役 石川 拓也
（５）設立 2022年9月
（６）URL https://smartorder-jp.com/
【手間いらず株式会社の概要】
（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）
（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供
情報の比較及び集約サービスの提供
（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F
（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男
（５）資本金 7億1,858万円
（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ
（https://www.temairazu.com/）
比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）
【本件に関するお問い合わせ】
手間いらず株式会社 経営企画室
TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com
配信元企業：手間いらず株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348458/images/bodyimage1】
株式会社スマートオータ?ーは、中国大手宿泊SaaS企業として、中国や東南アジア諸国の数多くの事業者にサービスを提供し、世界的に有名なホテルブランドとも提携をしています。これまで様々な課題を解決してきた「実績」とそれを支える「技術力」を活かし、宿泊施設の効率的な運営を実現し、サービスの品質と収益性を向上させるソリューションを提供します。
『Smart Order PMS』は、20万施設300万室以上の導入実績を誇るクラウド型オールインワン宿泊管理システム（PMS）です。施設・客室管理だけでなく、「宿泊名簿のオンライン化」、「自動客室割りあて」、「清掃管理」、「ブッキングエンジン」、「価格・在庫同期」、「OTAチャネルのメッセージ管理」など、宿泊施設運営に必要な機能を網羅しており、宿泊施設運営の課題をワンストップで解決いたします。また、スマートキーなど、セルフチェックイン設備の提供もしており、フロントの無人化・少人化による更なる効率化も実現可能です。2016年リリース以降進化を続けており、2023年には日本でサービス展開を開始し、『Smart Order PMS』を利用した取引が、グローバルで年間7,900億円を達成しています。
今回のシステム連携により、『Smart Order PMS』を利用している宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズと平行して利用することで、販売チャネルの拡大と同時に、空室在庫の一元管理が可能となり、稼働率の向上や業務の効率化を図ることができます。
■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要
『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy、DerbySoft等
▼自社ホームページ用宿泊予約システム
ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等
【株式会社スマートオーダーの概要】
（１）商号 株式会社スマートオーダー
（２）事業内容 中国向けインバウンド広告事業
ホテル・旅館業向けPMSシステム開発・販売・運用
宿泊施設向け無人化・少人化チェックイン設備の開発・販売
（３）本社所在地 東京都港区芝浦二丁目17番13号 保坂興産ビル6F
（４）代表者名 代表取締役 石川 拓也
（５）設立 2022年9月
（６）URL https://smartorder-jp.com/
【手間いらず株式会社の概要】
（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）
（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供
情報の比較及び集約サービスの提供
（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F
（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男
（５）資本金 7億1,858万円
（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ
（https://www.temairazu.com/）
比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）
【本件に関するお問い合わせ】
手間いらず株式会社 経営企画室
TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com
配信元企業：手間いらず株式会社
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