世界の再生可能天然ガス市場、クリーン燃料への移行および「廃棄物発電」の機運に牽引され、2035年までに358億9,000万米ドル規模に到達へ
再生可能天然ガス市場、2035年に向け力強い拡大へ
世界の再生可能天然ガス市場は、各国政府、公益事業者、輸送事業者、そして産業界のエネルギー利用者が低炭素燃料への移行を加速させていることを背景に、現在、高成長期に突入しています。2025年に158億9000万米ドルと評価される同市場は、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.49%で拡大し、2035年には358億9000万米ドルに達すると予測されています。
RNG（Renewable Natural Gas）あるいはバイオメタンとしても知られる再生可能天然ガスは、埋立地、農業残渣、下水処理施設、食品廃棄物といった有機廃棄物を原料として生産できることから、実用的な脱炭素ソリューションとして注目を集めています。従来の化石燃料由来の天然ガスとは異なり、RNGは廃棄物から排出されるメタンガスを利用可能なエネルギーへと変換することで、サーキュラーエコノミー（循環型経済）のモデルを支える役割を果たします。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/renewable-natural-gas-market
「廃棄物発電（Waste-to-Energy）」が戦略的な成長の原動力に
再生可能天然ガス市場を牽引する最大の要因の一つが、「廃棄物発電（Waste-to-Energy）」ソリューションに対する需要の高まりです。自治体や産業界では、温室効果ガス排出量を削減しつつ有機廃棄物を適切に管理するための手段が、ますます強く求められています。RNGの生産には、廃棄物処理施設からのメタンガス漏出を防ぐとともに、価値あるクリーンエネルギー資源を生み出すという、二重のメリットがあります。
埋立地ガスの回収、嫌気性消化、そして下水由来のバイオガス高度化処理といった技術が、RNG生産における主要な手法として定着しつつあります。これらの技術を活用することで、都市や産業事業者は、廃棄物管理という課題を、収益を生み出すエネルギー事業へと転換することが可能になります。世界的に廃棄物排出量が増加の一途をたどる中、RNGは持続可能な都市インフラを構成する重要な要素の一つになると期待されています。
輸送部門が低炭素燃料への旺盛な需要を創出
輸送部門は、再生可能天然ガスにとっての主要な需要地として台頭しつつあります。車両フリート事業者、物流企業、公共交通機関、そして大型車両の利用者は、ディーゼル燃料や従来の圧縮天然ガス（CNG）に代わる選択肢として、RNGの導入検討を加速させています。RNGは既存の天然ガス自動車用インフラをそのまま利用できるため、業務への大きな支障をきたすことなく排出量削減を目指す企業にとって、商業的に極めて魅力的な選択肢となっています。
特に大型輸送部門は、脱炭素化の実現が最も困難とされる分野の一つです。乗用車などの小型車両においては電動化が着実に進展している一方で、長距離輸送用トラック、バス、そしてゴミ収集車などのフリート車両には、依然としてエネルギー密度の高い燃料が求められるケースが多いためです。 RNG（再生可能天然ガス）は、こうした用途におけるライフサイクル排出量の削減に向け、拡張性のある道筋を提供しており、クリーンモビリティ戦略におけるその役割を一層強固なものにしています。
政策支援と炭素削減目標が市場の見通しを強化
再生可能燃料、メタン排出削減、埋立地ガスの回収、そしてネットゼロ排出に焦点を当てた政府の政策は、RNGへの投資にとって好ましい環境を醸成しています。再生可能燃料基準、炭素クレジット制度、クリーンエネルギーに対するインセンティブ、そして廃棄物の転換・削減政策などが、生産者や最終利用者がRNGをより迅速に導入するよう促しています。
世界の再生可能天然ガス市場は、各国政府、公益事業者、輸送事業者、そして産業界のエネルギー利用者が低炭素燃料への移行を加速させていることを背景に、現在、高成長期に突入しています。2025年に158億9000万米ドルと評価される同市場は、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.49%で拡大し、2035年には358億9000万米ドルに達すると予測されています。
RNG（Renewable Natural Gas）あるいはバイオメタンとしても知られる再生可能天然ガスは、埋立地、農業残渣、下水処理施設、食品廃棄物といった有機廃棄物を原料として生産できることから、実用的な脱炭素ソリューションとして注目を集めています。従来の化石燃料由来の天然ガスとは異なり、RNGは廃棄物から排出されるメタンガスを利用可能なエネルギーへと変換することで、サーキュラーエコノミー（循環型経済）のモデルを支える役割を果たします。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/renewable-natural-gas-market
「廃棄物発電（Waste-to-Energy）」が戦略的な成長の原動力に
再生可能天然ガス市場を牽引する最大の要因の一つが、「廃棄物発電（Waste-to-Energy）」ソリューションに対する需要の高まりです。自治体や産業界では、温室効果ガス排出量を削減しつつ有機廃棄物を適切に管理するための手段が、ますます強く求められています。RNGの生産には、廃棄物処理施設からのメタンガス漏出を防ぐとともに、価値あるクリーンエネルギー資源を生み出すという、二重のメリットがあります。
埋立地ガスの回収、嫌気性消化、そして下水由来のバイオガス高度化処理といった技術が、RNG生産における主要な手法として定着しつつあります。これらの技術を活用することで、都市や産業事業者は、廃棄物管理という課題を、収益を生み出すエネルギー事業へと転換することが可能になります。世界的に廃棄物排出量が増加の一途をたどる中、RNGは持続可能な都市インフラを構成する重要な要素の一つになると期待されています。
輸送部門が低炭素燃料への旺盛な需要を創出
輸送部門は、再生可能天然ガスにとっての主要な需要地として台頭しつつあります。車両フリート事業者、物流企業、公共交通機関、そして大型車両の利用者は、ディーゼル燃料や従来の圧縮天然ガス（CNG）に代わる選択肢として、RNGの導入検討を加速させています。RNGは既存の天然ガス自動車用インフラをそのまま利用できるため、業務への大きな支障をきたすことなく排出量削減を目指す企業にとって、商業的に極めて魅力的な選択肢となっています。
特に大型輸送部門は、脱炭素化の実現が最も困難とされる分野の一つです。乗用車などの小型車両においては電動化が着実に進展している一方で、長距離輸送用トラック、バス、そしてゴミ収集車などのフリート車両には、依然としてエネルギー密度の高い燃料が求められるケースが多いためです。 RNG（再生可能天然ガス）は、こうした用途におけるライフサイクル排出量の削減に向け、拡張性のある道筋を提供しており、クリーンモビリティ戦略におけるその役割を一層強固なものにしています。
政策支援と炭素削減目標が市場の見通しを強化
再生可能燃料、メタン排出削減、埋立地ガスの回収、そしてネットゼロ排出に焦点を当てた政府の政策は、RNGへの投資にとって好ましい環境を醸成しています。再生可能燃料基準、炭素クレジット制度、クリーンエネルギーに対するインセンティブ、そして廃棄物の転換・削減政策などが、生産者や最終利用者がRNGをより迅速に導入するよう促しています。