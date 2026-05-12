世界の再生可能天然ガス市場、クリーン燃料への移行および「廃棄物発電」の機運に牽引され、2035年までに358億9,000万米ドル規模に到達へ

世界の再生可能天然ガス市場、クリーン燃料への移行および「廃棄物発電」の機運に牽引され、2035年までに358億9,000万米ドル規模に到達へ