グリーンスムージー風味のプロテイン飲料「(ザバス) MILK PROTEIN＋Green Vegetable」5月19日新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、国内売上No.1のプロテインドリンクブランド※1「ザバス」より、1本でたんぱく質15gと13種類の野菜※2が取れる飲料「(ザバス)MILK PROTEIN + Green Vegetable」を2026年5月19日から全国で発売します。

たんぱく質15g/本配合

13種の野菜を使用した野菜汁を15％配合

すっきり飲めるグリーンスムージー風味

「(ザバス)MILK PROTEIN +Green Vegetable」（200ml）

希望小売価格：238円（税込）

本商品は、必須アミノ酸が豊富なミルクプロテイン15gと、不足しがちな13種類の野菜が取れる、常温保存が可能な高たんぱく質飲料※3です。 “プロテインだけでなく野菜も一緒に取れること”を付加価値として、カラダづくりや健康志向など幅広いニーズに応えることで、栄養が偏りがちな若年層をはじめ、さらに多くの方にプロテイン飲料を手にとっていただく機会を創出します。

おいしく飲みやすいグリーンスムージー風味のため、運動前後はもちろんのこと、朝食や昼食のプラス1品としてもおすすめです。

本商品の発売を通じ、運動を通じてカラダづくりを目指す方のニーズにお応えするとともに、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

■「(ザバス)MILK PROTEIN +Yellow Vegetable」賞味期限を延長して発売中！

本商品は2025年9月に発売し、10代～20代の独身社会人を中心にご支持いただいています※4。当社は、食品ロス削減に向けた取り組みとして、賞味期限設定に関するガイドラインを基に、保存性の再検証を行いました。その結果、これまでよりも長い賞味期限を保証できることが確認できたため、2026年4月2日製造分より順次、賞味期限を120日から180日に延長しています。

（「(ザバス)MILK PROTEIN +Green Vegetable」の賞味期限は120日です。）

■キャンペーン概要

新商品の発売を記念し、当社のザバス公式Xアカウント（https://x.com/my_savas_jp）にて以下のキャンペーンを実施します。

・期間 ： 5/19（火）～6/16（火）（予定）

・内容 ： ザバス公式Xでのオープンキャンペーン

・応募方法： フォロー&キャンペーン投稿のリポストで応募

（詳細はX投稿を参照ください)

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※1インテージSRI+ プロテインドリンク市場 2025年1月～12月 ブランド別累計販売金額

※2アスパラガス、キャベツ、カリフラワー、赤キャベツ、赤ピーマン、ブロッコリー、カボチャ、セロリ、パセリ、クレソン、ラディッシュ、ほうれん草、みつば

※3「高たんぱく」とは、たんぱく質8.5g以上／100kcalのものです。（食品表示基準）

本商品には、たんぱく質15.3g／100kcalが含まれています。

※4 インテージSCI (ザバス)MILK PROTEIN +Yellow Vegetable発売後調査 2025年9月29日～10月26日