株式会社stu、「株式会社ANDENT」へ社名変更のお知らせ

株式会社ANDENT

このたび、株式会社stu（本社：東京都、以下「stu」）は、社名を「株式会社ANDENT（読み：アンデント、以下「ANDENT」）」に変更し、子会社として株式会社オーバル・ギアを設立したことをお知らせいたします。

新社名のもと、これまで以上に多様な領域を横断し、グローバル展開を見据えたエンタテインメントコンテンツの創出を中核に据えた新たなフェーズへと歩みを進めてまいります。

■ オリジナルタイトルを複数リリース予定

ANDENTは2026年より、映像・アパレル・LBE（ロケーションベースエンタテインメント）などにおけるオリジナルタイトル、ブランド、体験を複数リリースしてまいります。ANDENTの保有する広範な専門性を掛け合わせ、ジャンルや表現手法にとらわれない、新しい価値の創出に挑戦してまいります。

■ 大友克洋監督によるアニメスタジオ「OVAL GEAR animation studio」を設立

映像分野における新たな取り組みとして、『AKIRA』『童夢』などで知られる漫画家・映画監督の大友克洋氏と共にアニメーションスタジオ「OVAL GEAR animation studio（オーバル・ギア アニメーションスタジオ）」を設立いたしました。

同スタジオでは大友克洋監督の指揮のもと、世界に向けた新たなアニメーション作品の制作が進行しております。今後のリリース予定、およびスタジオに関する続報は、公式WEBサイトならびに公式X（旧Twitter）アカウントにて順次お知らせいたします。

■ 今後の展望

ANDENTは、世界的なエンタテインメントブランドを目指し、様々な領域を越境しながら、これまでにないコンテンツを世界に届けてまいります。今後の展開にどうぞご期待ください。

■ 株式会社ANDENTについて

会社名：株式会社ANDENT（旧：株式会社stu）

設立：2017年

事業領域：テック、空間デザイン、映像制作、マーケティング ほか

お問合せ：contact@andent.jp（株式会社ANDENT 広報担当）

公式WEB：https://andent.jp/

公式X (旧:Twitter) ：https://x.com/andent_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/andent_jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/andent.jp

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/andent-jp

■ 株式会社オーバル・ギアについて

会社名：株式会社オーバル・ギア

スタジオ名：OVAL GEAR animation studio

設立：2026年

事業領域：アニメーション

お問合せ：contact@oval-gear.com（OVAL GEAR animation studio 広報担当）

公式WEB：http://oval-gear.com/

公式X (旧:Twitter) ：https://x.com/oval_gear